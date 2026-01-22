Сейчас проверяется готовность Путина к мирному соглашению по Украине, - генсек НАТО
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сейчас проверяется готовность российского диктатора Владимира Путина заключить мирное соглашение по Украине.
Об этом Рютте заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает РБК-Украина со ссылкой Bloomberg.
Рютте отверг идею, что президент Украины Владимир Зеленский является главным препятствием для мирного соглашения с Россией.
"Я не думаю, что это справедливо. Зеленский абсолютно хочет заключить соглашение. Вопрос сейчас, конечно, к Путину. Готов ли он заключить соглашение. И это сейчас проверяется", - сказал Рютте.
Что предшествовало
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что именно Украина, а не Россия, затягивает процесс заключения мирного соглашения и назвал Зеленского основным препятствием.
В ответ 15 января президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении подчеркнул, что Украина никогда не была и не будет преградой для мира.
По его словам, настоящей причиной затягивания переговоров являются российские удары и стремление Кремля уничтожить Украину.
16 января Зеленский на пресс-конференции подчеркнул, что Украина, как и США, хочет скорейшего мира. При этом он отметил, что процесс затягивает Россия, в частности в вопросе обменов пленными.
Встреча Виткоффа с Путиным
Вчера спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что Путин заинтересован в подписании мирного соглашения с Украиной, несмотря на отсутствие признаков готовности Кремля к компромиссу относительно своих требований.
По его словам, он вместе с Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа, уже завтра отправится в Москву для переговоров с Путиным.
Во время встречи стороны планируют обсудить 20-пунктный план прекращения войны, который, по словам Уиткоффа, готов более чем на 90%.
Также стало известно, что сегодня Уиткофф встретится с российским диктатором. Эту информацию подтвердили в Кремле.