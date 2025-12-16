Заради порятунку країни потрібні уряд і коаліція національної єдності, - Тимошенко

Під час свого виступу у парламенті нардепка заявила, що її команда продовжує збирати підписи за відставку чинного Кабміну, аби переформатувати коаліцію й уряд, а головне - стратегію управління країною.

"Через непрофесіоналізм влади країна опинилася у повному хаосі. В країні хаос фінансовий, організаційний, повна втрата професійного управління", - вважає лідерка "Батьківщини".

До того ж Юлія Тимошенко висловила занепокоєння участю у мирних переговорах представників України, щодо яких існують корупційні підозри. Через що, на її думку, вони не можуть бути незалежними та гідно відстоювати інтереси українців.

Парламентарка також зазначила, що ухвалений парламентом бюджет і поточна ситуація на фронті викликають у неї сумніви щодо ефективності влади.