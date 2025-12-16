RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Ради спасения страны нужны правительство и коалиция национального единства, - Тимошенко

Фото: Юлия Тимошенко призвала к созданию коалиции единства (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о необходимости коалиции национального единства, чтобы вывести страну из кризиса и создать условия для профессионального переговорного процесса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на выступление Тимошенко в Раде.

Во время своего выступления в парламенте нардеп заявила, что ее команда продолжает собирать подписи за отставку действующего Кабмина, чтобы переформатировать коалицию и правительство, а главное - стратегию управления страной.

"Из-за непрофессионализма власти страна оказалась в полном хаосе.  В стране хаос финансовый, организационный, полная потеря профессионального управления", - считает лидер "Батькивщины".

К тому же, Юлия Тимошенко выразила обеспокоенность участием в мирных переговорах представителей Украины, относительно которых существуют коррупционные подозрения. Из-за чего, по ее мнению, они не могут быть независимыми и достойно отстаивать интересы украинцев.

Парламентарий также отметила, что принятый парламентом бюджет и текущая ситуация на фронте вызывают у нее сомнения в эффективности власти.

Напомним, Юлия Тимошенко раскритиковала подходы к формированию госбюджета-2026, в частности, относительно подходов к формированию долговых выплат и распределения бюджетных ресурсов.

Также лидер "Батькивщины" сообщила, что ее команда инициирует сбор подписей за отставку правительства и призвала парламент взять ответственность за ситуацию в стране.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тимошенко