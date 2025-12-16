Ради спасения страны нужны правительство и коалиция национального единства, - Тимошенко

Во время своего выступления в парламенте нардеп заявила, что ее команда продолжает собирать подписи за отставку действующего Кабмина, чтобы переформатировать коалицию и правительство, а главное - стратегию управления страной.

"Из-за непрофессионализма власти страна оказалась в полном хаосе. В стране хаос финансовый, организационный, полная потеря профессионального управления", - считает лидер "Батькивщины".

К тому же, Юлия Тимошенко выразила обеспокоенность участием в мирных переговорах представителей Украины, относительно которых существуют коррупционные подозрения. Из-за чего, по ее мнению, они не могут быть независимыми и достойно отстаивать интересы украинцев.

Парламентарий также отметила, что принятый парламентом бюджет и текущая ситуация на фронте вызывают у нее сомнения в эффективности власти.