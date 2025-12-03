Тимошенко розкритикувала підходи до формування держбюджету-2026

Під час розгляду проєкту держбюджету-2026 у Раді Юлія Тимошенко висловила низку критичних зауважень, зокрема щодо підходів до формування боргових виплат та розподілу бюджетних ресурсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Тимошенко.

Під час обговорення проєкту державного бюджету України на 2026 рік лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що окремі положення документа, на її думку "фактично легалізують корупцію".

Зокрема, вона звернула увагу на те, що в проєкті бюджету передбачено перерахування 175 млрд грн до Національного банку.

"Попри рішення парламенту та бюджетного комітету, 175 мільярдів "абсолютно неіснуючого боргу" будуть перераховані з бюджету на Національний банк, а потім - виведені в комерційні банки через депозитні сертифікати", - зазначила Юлія Тимошенко.

Вона також наголосила, що ці ресурси могли б бути направлені на соціальні видатки: на підтримку військових, освітян, медиків, вихователів та пенсіонерів.

Крім того, лідерка "Батьківщини" вважає, що закладені в бюджеті 45 мільярдів на "курсову різницю на повернення зовнішнього боргу", якої, за її словами, також не існує, могли б бути спрямовані на закупівлю вітчизняного озброєння.

"Це бюджет розрухи і бюджет програшу в усіх наших військових справах. Ми будемо голосувати червоною кнопкою "проти", - запевнила Юлія Тимошенко.