Заради дзвінка Путіну? Трамп перервав переговори з європейцями, - Bild

Дзвінок Трампа Путіну

Зазначимо, що напередодні зустрічі Трамп заявляв, що має намір зателефонувати диктатору РФ, який чекає на результати сьогоднішніх зустрічей з українським і європейським лідерами. Тобто він мав на увазі, що дзвінок буде лише після цих зустрічей.

"І у нас буде телефонна розмова відразу після цих сьогоднішніх зустрічей. Путін чекає мого дзвінка", - сказав Трамп.

Переговори та можливий саміт про завершення війни

Нагадаємо, що минулого тижня Трамп зустрічався з Путіним на Алясці, а ключовою темою їхніх переговорів була війна в Україні.

Однак зустріч закінчилася без явних домовленостей. Лідер США визнав, що угоди немає, проте було досягнуто прогресу. Крім того, після цієї зустрічі Трамп відійшов від ідеї припинення вогню і почав просувати ідею повноцінної мирної угоди.

Що ж стосується сьогоднішньої зустрічі в Білому домі. Спочатку Трамп провів зустріч із Зеленським сам на сам, а вже пізніше до них приєдналися європейські лідери. Президент США заявив, що "точно знає, що робить". Водночас Зеленський наполягала що саме Москва зобов'язана робити кроки до миру.

Головне питання полягає в тому, чи буде тристоронній саміт за участю Трампа, Зеленського і Путіна. У ЗМІ вже була інформація, що він може відбутися найближчим часом - у Ватикані, Женеві або одній з європейських столиць.