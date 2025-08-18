Ради звонка Путину? Трамп прервал переговоры с европейцами, - Bild

Звонок Трампа Путину

Отметим, что накануне встречи Трамп заявлял, что намерен позвонить диктатору РФ, который ждет результатов сегодняшних встреч с украинским и европейским лидерами. То есть он имел ввиду, что звонок будет лишь после этих встреч.

"И у нас будет телефонный разговор сразу после этих сегодняшних встреч. Путин ждет моего звонка", - сказал Трамп.

Переговоры и возможный саммит о завершении войны

Напомним, что на прошлой неделе Трамп встречался с Путиным на Аляске, а ключевой темой их переговоров была война в Украине.

Однако встреча закончилась без явных договоренностей. Лидер США признал, что сделки нет, однако был достигнут прогресс. Кроме того, после этой встречи Трамп отошел от идеи прекращения огня и начал продвигать идею полноценной мирной сделки.

Что же касается сегодняшней встречи в Белом доме. Изначально Трамп провел встречу с Зеленским один на один, а уже позже к ним присоединились европейские лидеры. Президент США заявил, что "точно знает, что делает". В то же время Зеленский настаивала что именно Москва обязана делать шаги к миру.

Главный вопрос заключается в том, будет ли трехсторонний саммит с участием Трампа, Зеленского и Путина. В СМИ уже была информация, что он может пройти в ближайшие время - в Ватикане, Женеве либо одной из европейских столиц.