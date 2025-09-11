ua en ru
Заради "броні". Чиновник Міноборони "влаштовував" на оборонний завод за 10 тисяч доларів

Четвер 11 вересня 2025 11:53
Заради "броні". Чиновник Міноборони "влаштовував" на оборонний завод за 10 тисяч доларів Фото: чиновник Міноборони влаштовував на оборонний завод за 10 тисяч доларів (facebook.com/kharkivpolice)
Автор: Константин Широкун

Чиновник Міністерства оборони України влаштовував бажаючих уникнути мобілізації на оборонний завод за 10 тисяч доларів заради отримання "броні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.

За даними слідства, працівник Департаменту мобілізації Міністерства оборони пропонував чоловікам призовного віку за 10 тисяч доларів працевлаштування на підприємстві, яке має право надавати бронювання від мобілізації.

Встановлено, що він виступав посередником у корупційній схемі та наразі встановлюються інші учасники. Слідчі затримали підозрюваного під час отримання зазначеної суми коштів від "клієнта".

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Загалом йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Зміни у правилах бронювання військовозобов'язаних

Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада ухвалила законопроект, яким пропонується дозволити бронювати чоловіків у розшуку ТЦК. Як уточнив нардеп Федір Веніславський у коментарі РБК-Україна, бронювати таких чоловіків зможуть тільки оборонні підприємства.

Раніше Кабінет міністрів дозволив бронювання 100% військовозобов’язаних підприємств, установ та організацій, які визначені критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань

При цьому зараз бронювання доступне виключно підприємствам, які отримали підтвердження критичності за новими правилами. Усі бронювання здійснюються виключно в електронному форматі через портал "Дія".

