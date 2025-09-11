Заради "броні". Чиновник Міноборони "влаштовував" на оборонний завод за 10 тисяч доларів

Чиновник Міністерства оборони України влаштовував бажаючих уникнути мобілізації на оборонний завод за 10 тисяч доларів заради отримання "броні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.

За даними слідства, працівник Департаменту мобілізації Міністерства оборони пропонував чоловікам призовного віку за 10 тисяч доларів працевлаштування на підприємстві, яке має право надавати бронювання від мобілізації.

Встановлено, що він виступав посередником у корупційній схемі та наразі встановлюються інші учасники. Слідчі затримали підозрюваного під час отримання зазначеної суми коштів від "клієнта".

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Загалом йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.