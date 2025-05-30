Уряд збільшив обсяги бронювання від мобілізації

Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час. Обсяги зростуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

"Збільшено обсяги бронювання військовозобовʼязаних працівників підприємств, установ і організацій, які визначені критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань", - повідомив народний депутат.

Як уточнили в Мінекономіки, уряд дозволив бронювання 100% військовозобов’язаних підприємств, установ та організацій, які визначені критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань

Крім того, запроваджені особливі умови для підприємств, які охороняють об’єкти паливно-енергетичного комплексу державних підприємств.

За інформацією Мінекономіки, для них скасовано вимоги щодо рівня середньомісячної зарплати заброньованих не менше 20 тис. гривень.