Усі бронювання за старими правилами втратили чинність з 1 квітня: як переоформити

Усі бронювання від мобілізації, які були оформлені за старими правилами, втратили чинність з 1 квітня. Продовжити бронювання після цієї дати зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінекономіки .

Як зазначили в пресслужбі, з початку року більшість компаній вже підтвердили свою критичність у державних органах і перебронювали своїх працівників. Відстрочки переброньованих працівників залишаються чинними після 1 квітня.

Що зміниться з 1 квітня

Завершення терміну дії бронювань, оформлених за старою системою.

Бронювання будуть доступні виключно підприємствам, які отримали підтвердження критичності за новими правилами.

Відновлення стандартного режиму розгляду заяв на бронювання працівників для критично важливих підприємств (протягом 72 годин).

Що робити підприємствам, які не оновили статус

Оновити статус критичності своєї компанії за новою процедурою (інструкція).

Після підтвердження нового статусу критичності оформити бронювання працівників повторно.

Якщо співробітник уже має активне бронювання, його необхідно спочатку анулювати.

У Мінекономіки нагадали, що всі бронювання здійснюються виключно в електронному форматі через портал Дія. Жодних паперових документів чи наказів готувати не потрібно.

Терміни бронювання

Зазначимо, що термін перебронювання мав закінчитися ще 28 лютого, проте через кібератаку на державні реєстри його продовжили на місяць.

Підприємства мають підтвердити статус критичності та повторно забронювати своїх працівників, відповідно до оновлених критеріїв.

Підтверджене бронювання буде відображатися у застосунку "Резерв+". Якщо відстрочка надана після оновлення статусу критично важливого підприємства, вона буде чинна на період дії критичності – до 12 місяців.

Станом на початок 2025 року бронювання отримали до 950 тисяч українців, тобто приблизно чисельність українського війська.