Ради "брони". Чиновник Минобороны "устраивал" на оборонный завод за 10 тысяч долларов

Чиновник Министерства обороны Украины устраивал желающих избежать мобилизации на оборонный завод за 10 тысяч долларов ради получения "брони".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

По данным следствия, работник Департамента мобилизации Министерства обороны предлагал мужчинам призывного возраста за 10 тысяч долларов трудоустройство на предприятии, которое имеет право предоставлять бронирование от мобилизации.

Установлено, что он выступал посредником в коррупционной схеме и сейчас устанавливаются другие участники. Следователи задержали подозреваемого во время получения указанной суммы средств от "клиента".

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей. В целом ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.