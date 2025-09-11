Ради "брони". Чиновник Минобороны "устраивал" на оборонный завод за 10 тысяч долларов
Чиновник Министерства обороны Украины устраивал желающих избежать мобилизации на оборонный завод за 10 тысяч долларов ради получения "брони".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.
По данным следствия, работник Департамента мобилизации Министерства обороны предлагал мужчинам призывного возраста за 10 тысяч долларов трудоустройство на предприятии, которое имеет право предоставлять бронирование от мобилизации.
Установлено, что он выступал посредником в коррупционной схеме и сейчас устанавливаются другие участники. Следователи задержали подозреваемого во время получения указанной суммы средств от "клиента".
Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей. В целом ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
Изменения в правилах бронирования военнообязанных
Напомним, 3 сентября Верховная Рада приняла законопроект, которым предлагается разрешить бронировать мужчин в розыске ТЦК. Как уточнил нардеп Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина, бронировать таких мужчин смогут только оборонные предприятия.
Ранее Кабинет министров разрешил бронирование 100% военнообязанных предприятий, учреждений и организаций, которые определены критически важными для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований
При этом сейчас бронирование доступно исключительно предприятиям, которые получили подтверждение критичности по новым правилам. Все бронирования осуществляются исключительно в электронном формате через портал "Дія".