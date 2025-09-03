Бронь українців із розшуком ТЦК буде доступна не для всіх критичних підприємств, - нардеп

Не всі критичні підприємства зможуть бронювати чоловіків, яких розшукує ТЦК. Йдеться лише про одну категорію компаній.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив нардеп, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Веніславський розповів про законопроєкт, який дозволяє критичним підприємствам бронювати чоловіків, які перебувають у розшуку ТЦК. Рада вже ухвалила документ у першому читанні.

"Цей законопроєкт стосується підприємств, визнаних критичними у сфері оборони. Тобто, це не для всіх критичних підприємств. Йдеться про оборонно-промисловий комплекс", - зазначив нардеп.

Він пояснив, що військовозобов'язані без військово-облікового документа, з неактуальними даними або в розшуку ТЦК зможуть отримати бронь на термін до 45 днів. За цей час вони зобов'язані привести документи до ладу.

За словами Веніславського, це потрібно, щоб не відправляти на фронт цінних фахівців, які приносять велику користь оборонним підприємствам та економіці.

Нардеп додав, що вже були випадки, коли важливий співробітник приходив у ТЦК за бронею та оновленням даних, але отримував бойову повістку. Наступного дня його відправляли на полігон, звідки повернути людину було неможливо. У результаті підприємство змушене припиняти або затримувати випуск продукції.