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Запускали "Калібри" з Ялти: у Повітряних силах розповіли про російські удари по Одесі

Фото: російські війська обстрілювали Одесу ракетами з окупованої Ялти (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

Російські війська вночі 14 серпня завдали ракетно-дронових ударів по Одесі. Для цього загарбники застосовували Калібри з акваторії Чорного моря, здійснюючи атаки з фрегата в районі окупованої Ялти. А "Шахеди" ворог запускав з території Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 14 серпня 2023 року ворог здійснив кілька хвиль атак ударними безпілотниками та крилатими ракетами "Калібр".БпЛА атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), "Калібри" - з акваторії Чорного моря (ворожий фрегат в районі Ялти)", - розповіли військові.

Під час нічної повітряної атаки загарбники застосували 15 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 8 крилатих ракет "Калібр". Усі вони були збиті захисниками нашого неба.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони усі цілі знищено. Застосовано зенітні керовані ракети та стрілецьку зброю підрозділів безпосереднього прикриття.", - йдеться у повідомленні.

В командуванні ПС додали, що внаслідок протиповітряного бою через падіння уламків ракет та дронів у Одесі виникла пожежа у кількох локаціях, на місцях працюють рятувальники.

Комбіновані удари по Одесі вночі 14 серпня

Війська РФ цієї ночі влаштували чергову повітряну атаку по Україні, і в багатьох областях було оголошено тривогу. У ПС ЗСУ попередили про загрозу ворожих ударів із застосуванням балістичних ракет та дронів-камікадзе.

Згодом в Одесі пролунала серія вибухів. Вони тривали періодично практично до ранку. Як повідомили в Одеській ОВА про наслідки ворожої атаки, сталися пожежі через падіння уламків збитих цілей, а також постраждали три людини.

Деталі про комбіновану ракетну і дронову атаку російських окупантів по Одесі вночі 14 серпня - у матеріалі РБК-Україна.

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