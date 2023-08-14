Запускали "Калибры" из Ялты: в Воздушных силах рассказали о российских ударах по Одессе

"В ночь на 14 августа 2023 года враг совершил несколько волн атак ударными беспилотниками и крылатыми ракетами "Калибр". БпЛА атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск), "Калибры" - с акватории Черного моря (вражеский фрегат в районе Ялты)", - рассказали военные.

Во время ночной воздушной атаки захватчики применили 15 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и 8 крылатых ракет "Калибр". Все они были сбиты защитниками нашего неба.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны все цели уничтожены. Использованы зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия", - говорится в сообщении.

В командовании ВС добавили, что в результате противовоздушного боя из-за падения обломков ракет и дронов в Одессе возник пожар в нескольких локациях, на местах работают спасатели.

Комбинированные удары по Одессе ночью 14 августа

Войска РФ этой ночью устроили очередную воздушную атаку по Украине, и во многих областях была объявлена тревога. В ВС ВСУ предупредили об угрозе вражеских ударов с применением баллистических ракет и дронов-камикадзе.

Позже в Одессе раздалась серия взрывов. Они продолжались периодически практически до утра. Как сообщили в Одесской ОВА о последствиях вражеской атаки, возникли пожары из-за падения обломков сбитых целей, а также пострадали три человека.

Детали о комбинированной ракетной и дроновой атаке российских оккупантов по Одессе ночью 14 августа - в материале РБК-Украина.