Ракетний удар по Одесі: у місті виникло кілька пожеж, є поранені

Війська РФ завдали комбінованого удару по Одесі з використанням крилатих ракет та дронів-камікадзе, внаслідок якого виникло кілька пожеж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"За результатами ворожої атаки в Одесі від падіння уламків ракет спалахнуло кілька пожеж. У будинках вибуховою хвилею вибиті вікна", - йдеться у повідомленні голови Одеської ОВА.

У ОК "Південь" також зазначили, що ворог знову направив ударні дрони по південних областях і закликали не залишати укриття.

Внаслідок обстрілу Одеси є постраждалі

В ОВА повідомили, що за попередніми даними, внаслідок нічної атаки поранення отримали троє людей, їм надається вся необхідна допомога.

Нічні атаки на Одесу

Війська РФ сьогодні вночі, 14 серпня, зробили комбінований удар по Одесі та Одеській області із застосуванням "Шахедів" і крилатих ракет, попередньо типу "Калібр".

За даними ОК "Південь", попередньо повідомлялося про 4 групи ударних БПЛА: 3 - у напрямку Одеси, 1 - у напрямку Південного.

Російські окупанти останніми тижнями активно атакують дронами та крилатими ракетами об'єкти на Одещині. Так, 2 серпня війська РФ ували безпілотниками портову та промислову інфраструктуру на півдні Одеської області. У регіоні лунали сильні вибухи.

Що відомо про атаку по Україні вночі 2 серпня, читайте у матеріалі РБК-Україна.