У Києві та низці областей оголошена тривога. Є загроза балістики та дронів

Повітряна тривога була оголошена у Києві та низці областей уночі 14 серпня. Є загроза ворожих атак із застосуванням балістичних ракет та ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

Тривоги почали масово звучати цієї ночі вже вдруге.

Військові попередили про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА на Одещині. Крім того, є загроза ракетних ударів.

"Східні, північні регіони - загроза застосування балістики!.. "Shahed" у напрямку Одеси. Терміново в укриття!" - зазначили у ПС.

На Одещині просять жителів міста та області залишатися в укриттях. Аналогічну заяву зробив також начальник Київської ДВА Сергій Попко, попередивши про небезпеку атак ворога із застосуванням балістичного озброєння.

Працює ППО

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликає громадян передувати в укриттях, та заявляє про роботу систем протиповітряної оборони.

"Тривогу не ігноруйте. ППО працює, роботу не знімайте", - пише він у Telegram.

"Попередньо відомо про 4 групи ударних БПЛА : 3 - в напрямку Одеси, 1 - в напрямку Південного. Перебувайте в укриттях! Не висвітлюйте роботу ППО!" - передають в Оперативному командуванні "Південь".

Вибухи в Одесі

Під час повітряної тривоги в Одесі пролунала серія вибухів. В Одеській ОВА закликали до закінчення повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Близько пів на другу ночі були повторні вибухи.

Скасування тривог на півночі, сході та у центрі

О 01:35 тривоги стали скасовувати у більшості регіонів. У Києві та області також.

У Повітряних силах заявили про відбій ракетної загрози для східних та північних регіонів.

Ракетна небезпека на півдні

Втім, на Одещині загроза повітряних атак залишається. Аналогічно також і для інших південних регіонів.

"Увага! Південні регіони - загроза застосування ударних БпЛА!.. Херсонська, Миколаївська, Одеська області - ракетна небезпека!" - оголосили в Повітряних силах.

Моніторингові групи повідомляють, що, за попередньою інформацією, були пуски ракет "Калібрів" з Чорного Моря у бік Одеської області.

Про імовірність пусків "Калібрів" з акваторії Чорного моря кажуть також в ОК "Південь".

"Залишайтесь в укриттях! Навіть при влучній роботі ППО небезпека зберігається", - йдеться в повідомленні.

За даними моніторингових груп, деякі "Калібри", ймовірно, змінили траєкторію у бік Миколаївської області. Попередньо, ворожі ракетні летять у бік Коблево/Рибаківки, а інші - у бік Затоки/Чорноморська, повідомляє Telegram-канал "Николаевский Ванек".

Нові вибухи в Одесі

В Одесі близько другої години ночі знову пролунали вибухи. У регіоні працюють системи ППО.

Жителів міста та області закликають залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

"Всі перебуваємо в укриттях до кінця повітряної тривоги! Не виходимо!" - пише голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

Ракетна небезпека для центру

Пізніше у Повітряних силах попередили про загрозу ракетних ударів жителів Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей.

Повітряні атаки РФ і тривоги в Україні

Нагадаємо, що у неділю 13 серпня ввечері РФ вивела у Чорне море на чергування надводний ракетоносій. Наразі окупанти тримають напоготові 8 ракет "Калібрів".

Нещодавно представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що РФ продовжує виробляти ракети "Калібр", "Кинжал" та "Іскандер", проте масштаби вже не ті, що раніше. Кремль не накопичує їх, а майже відразу випускає по Україні.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що Росія ще має в запасі сотні ракет різних типів. Крім того, ворог продовжує виробництво ракет, поповнюючи власні запаси.