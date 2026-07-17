Запуск Starship V3 зірвався в останню мить: SpaceX назвала причину

Запуск ракети Starship V3 довелося скасувати за лічені секунди до старту через проблеми з двигунами прискорювача Super Heavy. Система безпеки автоматично перервала місію, а нову спробу запланують не раніше наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на пост Ілона Маска на платформі X.

Протягом усього дня підготовка до запуску тринадцятої місії Starship (Flight 13) проходила без проблем.

Наземні служби космодрому поблизу американо-мексиканського кордону успішно завершили надскладний процес заправки двоступеневої системи, завантаживши у резервуари понад 5,2 млн кг надхолодного рідкого метану та рідкого кисню.

Проте коли таймер досяг нульової позначки, а спеціальна система водяного охолодження почала заливати стартовий стіл для гасіння теплової та акустичної хвилі, стався збій.

Комп'ютерний комплекс, що керує запуском, виявив неполадку на етапі ступеневого підпалу двигунів і негайно ініціював процедуру переривання старту.

Графічні індикатори на офіційній трансляції SpaceX підтвердили, що з 33 встановлених на прискорювачі Super Heavy надпотужних двигунів Raptor 3 чотири агрегати так і не змогли запуститися.

Ілон Маск повідомив, що запуск у п'ятницю є неможливим. Найбільш вірогідним вікном для нової спроби тепер називають початок наступного тижня.

Some of the engines didn’t start, triggering an automatic launch abort.



Now offloading propellant.



Next launch attempt hopefully in a few days. — Elon Musk (@elonmusk) July 16, 2026

Еволюція двигунів Raptor 3 та виправлення помилок Flight 12

Політ мав стати лише другим випробуванням для третього покоління двигунів Raptor 3 та оновленої конструкції ракети Starship Version 3.

Попередній запуск у травні (Flight 12) хоч і завершився успішним приземленням верхнього ступеня в Індійський океан, проте виявив низку технічних проблем у роботі рушійних систем:

Збій під час маневру розвороту. На етапі розділення ступенів під час травневого польоту мікроскопічна затримка у запуску двигунів прискорювача призвела до того, що Super Heavy відхилився від заданої траєкторії розвороту приблизно на 90 градусів.

В актуальному польоті інженери модифікували алгоритм запуску двигунів, щоб зробити його стійкішим до часових коливань.

Проблеми з гальмуванням при посадці. Під час спроби імітації посадки у Мексиканській затоці у травні частина двигунів прискорювача не змогла повторно запуститися для гальмівного імпульсу, що призвело до аварійного падіння у воду.

Цю проблему намагалися вирішити у межах Flight 13, аби підготувати підґрунтя для майбутнього повернення ступеня Super Heavy безпосередньо на пускову вежу.

Передчасне вимкнення на орбіті. Один із шести двигунів самого корабля Starship на попередньому етапі вимкнувся раніше за графік, через що SpaceX була змушена скасувати важливий тест із повторного запуску Raptor у вакуумі.

Цей пункт залишається одним із ключових невиконаних завдань, яке планують протестувати у наступній спробі.

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Амбітні космічні цілі

Успіх Flight 13 є критично важливим для довгострокових планів SpaceX. На борту корабля вперше знаходяться модернізовані супутники Starlink V3.

Хоча за планом польоту вони мали згоріти в атмосфері за 20 хвилин після розгортання (оскільки система поки не виходить на повноцінну стабільну орбіту), цей запуск мав довести життєздатність концепції "орбітальних центрів обробки даних".

Крім того, саме комерційний запуск супутників Starlink є єдиною стабільно прибутковою частиною бізнесу SpaceX.

Досягнення стабільності польотів Starship V3 також є вирішальним кроком для проведення майбутніх тестів з дозаправки на орбіті та підготовки корабля до польотів на Місяць у межах програми NASA Artemis.