Запуск Starship V3 сорвался в последний момент: SpaceX назвала причину

Запуск ракеты Starship V3 пришлось отменить за считанные секунды до старта из-за проблем с двигателями ускорителя Super Heavy. Система безопасности автоматически прервала миссию, а новую попытку запланируют не раньше, чем на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пост Илона Маска на платформе X.

В течение всего дня подготовка к запуску тринадцатой миссии Starship (Flight 13) проходила без проблем.

Наземные службы космодрома вблизи американо-мексиканской границы успешно завершили сверхсложный процесс заправки двухступенчатой системы, загрузив в резервуары более 5,2 млн. кг сверххолодного жидкого метана и жидкого кислорода.

Однако, когда таймер достиг нулевой отметки, а специальная система водяного охлаждения начала заливать стартовый стол для тушения тепловой и акустической волны, произошел сбой.

Компьютерный комплекс, управляющий запуском, обнаружил неполадку на этапе ступенчатого поджога двигателей и немедленно инициировал процедуру прерывания старта.

Графические индикаторы на официальной трансляции SpaceX подтвердили, что из 33 установленных на ускорителе Super Heavy сверхмощных двигателей Raptor 3 четыре агрегата так и не смогли запуститься.

Илон Маск сообщил, что запуск в пятницу невозможен. Наиболее вероятным окном для новой попытки теперь называют начало следующей недели.

Некоторые из них не поддерживают запуск, затрагивая автоматический очерк.



Now offloading propellant.



Next launch attempt hopefully в few days. — Elon Musk (@elonmusk) июль 16, 2026

Эволюция двигателей Raptor 3 и исправление ошибок Flight 12

Полет должен был стать вторым испытанием для третьего поколения двигателей Raptor 3 и обновленной конструкции ракеты Starship Version 3.

Предыдущий запуск в мае (Flight 12) хоть и завершился успешным приземлением верхней ступени в Индийский океан, однако обнаружил ряд технических проблем в работе движущих систем.

Сбой во время маневра разворота. На этапе разделения степеней во время майского полета микроскопическая задержка в запуске ускорителя двигателей привела к тому, что Super Heavy отклонился от заданной траектории разворота примерно на 90 градусов.

В актуальном полете инженеры модифицировали алгоритм запуска двигателей, чтобы сделать его более устойчивым к временным колебаниям.

Проблемы с торможением при посадке. При попытке имитации посадки в Мексиканском заливе в мае часть двигателей ускорителя не смогла повторно запуститься для тормозного импульса, что привело к аварийному падению в воду.

Эту проблему пытались решить в рамках Flight 13, чтобы подготовить почву для предстоящего возвращения степени Super Heavy непосредственно на пусковую башню.

Преждевременное выключение на орбите. Один из шести двигателей самого корабля Starship на предварительном этапе отключился раньше графика, из-за чего SpaceX была вынуждена отменить важный тест по повторному запуску Raptor в вакууме.

Этот пункт остается одной из главных невыполненных задач, которые планируют протестовать в следующей попытке.

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Амбициозные космические цели

Успех Flight 13 критически важен для долгосрочных планов SpaceX. На борту корабля в первый раз находятся модернизированные спутники Starlink V3.

Хотя по плану полета они должны были сгореть в атмосфере через 20 минут после развертывания (поскольку система пока не выходит на полноценную стабильную орбиту), этот запуск должен был доказать жизнеспособность концепции "орбитальных центров обработки данных".

Кроме того, именно коммерческий запуск спутников Starlink является единственной стабильно прибыльной частью бизнеса SpaceX.

Достижение стабильности полетов Starship V3 также является решающим шагом для проведения будущих тестов по дозаправке на орбите и подготовки корабля к полетам на Луну в рамках программы NASA Artemis.