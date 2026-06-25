Мільйон супутників для ШІ: SpaceX створює дата-центр на орбіті

SpaceX офіційно затвердила торгову марку Starmind для своєї майбутньої навколоземної мережі з мільйона супутників, яка функціонуватиме як орбітальний дата-центр для ШІ-обчислень.

У компанії наголошують, що попри використання схожої орбітальної інфраструктури, проєкт Starmind фундаментально відрізняється від системи Starlink за призначенням та архітектурою.

Сервер на орбіті проти кабелю у космосі

Головна відмінність між двома супутниковими системами SpaceX полягає у принципах обробки інформації:

Starlink є класичною мережею зв'язку. Його супутники працюють як транзитні комутатори або високошвидкісні космічні кабелі - пристрої лише приймають та перенаправляють пакети даних між наземними станціями, не аналізуючи вміст.

Starmind розробляється як повноцінна розподілена обчислювальна система. Кожен супутник серії AI1 оснащений потужними бортовими процесорами та масивними сонячними панелями.

Замість простого транспортування інформації апарати

самостійно запускатимуть ШІ-моделі,

оброблятимуть запити,

виконуватимуть інференс безпосередньо у космосі.

Це дозволить користувачам надсилати запити та отримувати згенеровані відповіді від ШІ безпосередньо з орбіти за лічені мілісекунди, повністю оминаючи наземні дата-центри.

Yes — Elon Musk (@elonmusk) June 23, 2026

Логістика Starship та подолання земних лімітів

Основним інструментом для побудови нової мережі стане багаторазова ракетна система Starship.

За оцінками SpaceX, один запуск гігантського носія дозволить виводити в космос від 30 до 50 супутників AI1, що еквівалентно доставці на орбіту десятків важких серверних стійок за один політ.

Перенесення обчислень за межі планети обумовлене жорсткими фізичними обмеженнями, з якими дедалі частіше стикаються наземні дата-центри:

Брак земельних ділянок під будівництво великих об'єктів.

Супротив місцевих громад через високий рівень шуму.

Критичні ліміти на споживання електроенергії та прісної води для систем охолодження.

Космічний простір пропонує природне вирішення цих проблем шляхом необмеженої сонячної енергії, природного вакуумного охолодження та відсутності необхідності отримувати регіональні дозволи на будівництво.

Ілон Маск прогнозує, що вже за два-три роки космос стане найбільш економічно вигідною локацією для розгортання ШІ-обчислень у світі.

Технічні характеристики супутника SpaceX AI1 (скриншот: SpaceX)

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Комерційні перспективи проєкту

Технічні специфікації апаратів AI1 передбачають середню споживану потужність обчислювального комплексу на рівні 120 кВт (із піковими значеннями до 150 кВт) при розмаху сонячних крил близько 70 метрів на робочій висоті 600 км.

Супутники зв'язуватимуться між собою та з діючою мережею Starlink за допомогою швидкісних лазерних лінків.

Запуск перших двох прототипів AI1 запланований на початок 2027 року, а масове серійне виробництво має стартувати наприкінці того ж року на новому заводі Gigasat.

Сфера застосування Starmind вийде далеко за межі обслуговування чат-бота Grok: SpaceX планує здавати орбітальні обчислювальні потужності в оренду будь-яким комерційним клієнтам по всьому світу.