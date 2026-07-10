Китай запустив першу багаторазову ракету: SpaceX отримує нового суперника

Китай зробив ще один крок до створення багаторазових ракет. Під час випробувань інженери успішно повернули перший ступінь ракети Long March 10B та вперше спіймали його сіткою на морській платформі після вертикальної посадки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC .

Як КНР наздогнала лідерів ніші

Традиційно космічні ракети вважалися одноразовими - після відпрацювання палива їхні сегменти відділялися і знищувалися під час падіння. Саме це робило кожен запуск надзвичайно дорогим.

Головний економічний хак сучасної космонавтики полягає у повторному використанні прискорювачів (перших ступенів), адже вони містять найдорожчу частину ракети - двигуни та складну електроніку.

Досі лідерами у цьому сегменті залишалися американські приватні компанії:

У грудні 2015 року компанія SpaceX Ілона Маска вперше успішно посадила багаторазову ракету Falcon 9 після орбітального польоту;

У листопаді 2025 року аналогічного успіху досягла Blue Origin Джеффа Безоса зі своєю багаторазовою ракетою New Glenn.

Для Китаю цей запуск став кульмінацією тривалих випробувань. Першу спробу повернути багаторазову ракету Пекін здійснив у лютому 2026 року з моделлю Long March 10A, але тоді прискорювач впав на воду поруч із платформою.

А сьогодні, 10 липня, ракета Long March 10B довела повну готовність китайських багаторазових систем - рівно через шість хвилин після старту з острова Хайнань її перший ступінь здійснив ідеальну керовану посадку.

A historic day in China’s space program!



China’s Long March-10B has successfully completed its maiden flight—and recovered its first stage via a sea-based net. This marks the country’s first-ever controlled rocket recovery. A major leap toward reusable launch capabilities.… pic.twitter.com/FWuQXLltaD — Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) July 10, 2026

Конструкторський хак: легша ракета - дешевша місія

Головна технічна особливість китайського підходу до багаторазовості полягає у відмові від важких посадкових опор ("ніг"), які зазвичай забирають корисну вагу у ракети під час старту.

Інженери Піднебесної перенесли опорну систему безпосередньо на плавучу морську платформу, натягнувши там міцну сітку. На самій же ракеті залишили лише чотири легкі вловлювальні гаки.

Під час вертикального зниження багаторазовий прискорювач просто влучає у тенета, які гасять швидкість і надійно фіксують корпус.

Полегшення конструкції дозволяє Long March 10B утримувати запас палива та виводити щонайменше 16 тонн вантажу на орбіту, зберігаючи при цьому можливість гарантованого повернення на Землю.

Світова космічна гонка - перспективи

Перехід Китаю на багаторазові ракети спровокував миттєвий фурор на фінансових ринках - акції провідних національних аерокосмічних підприємств (China Spacesat та China Satellite Communications) злетіли на максимальний денний ліміт у 10%.

Успішно повернутий прискорювач планують повторно підготувати до нового старту вже найближчим часом.

Завдяки цьому Пекін зможе кардинально знизити собівартість виведення комерційних супутників на орбіту та запропонувати ринку серйозну альтернативу американським носіям.

Окрім того, саме технологія багаторазовості перших ступенів стане фундаментом для майбутніх пілотованих місій Китаю на Місяць.