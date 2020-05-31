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Пропуск на пункте "Тиса" возобновили. Пограничники подтянули дополнительные силы

Новости » Общество     31.05.2020 - 14:45
Пропуск на пункте "Тиса" возобновили. Пограничники подтянули дополнительные силы
Фото: ситуация на КПП "Тиса" (dpsu.gov.ua)

На место выехал глава ГПСУ Сергей Дейнеко

В Закарпатской области возобновили пропускные операции через контрольный пункт пропуска "Тиса" на границе с Венгрией. На место выехал глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, недовольство людей, которые заблокировали въезд и выезд в пункт пропуска, было связано с оформлением отдельных транспортных средств, которые перевозят в Украину товары и грузы.

"В настоящее время ситуация, когда блокировались подъезды к пунктам пропуска, из-за чего фактически было приостановлено любые оформления как на въезд, так и на выезд, была локализован. Пропускные операции в пункте пропуска возобновились", - сказал Демченко.

Также в ГПСУ сообщили, что участники протеста пытались провоцировать пограничников. Для недопущения провокаций на место были отправлены дополнительные силы погранслужбы.

"Люди были крайне недовольны, пытались несколько провоцировать пограничников в плане физического воздействия на военнослужащих. На данный момент ситуация стабилизировалась. Чтобы провокаций не произошло, на место были подтянуты дополнительные силы ГПСУ. На место из Киева выбыл председатель ГПСУ, чтобы разобраться в ситуации и чтобы не допустить каких-либо провокаций", - сообщил Демченко.

В результате инцидента нарушений пересечения госграницы не произошло. На месте до сих пор находятся люди, которые ожидают оформления транспортных средств.

Отметим, вечером 30 мая пограничники сообщили, что водители транспортных средств, которые сейчас находятся на КПП, занимаются перевозом посылок на заказ без соответствующих разрешений. В связи с этим им было отказано в пропуске на территорию Украины.

Сегодня утром водители данных транспортных средств заблокировали работу КПП "Тиса" в Закарпатской области.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Государственная пограничная службаграницапункт пропуска
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