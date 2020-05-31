ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Закарпатской области приостановили пропуск через КПП "Тиса"

Новости » Происшествия     31.05.2020 - 13:46
В Закарпатской области приостановили пропуск через КПП "Тиса"
Фото: ситуация на КПП (dpsu.gov.ua)

В Госпогранслужбе обвиняют водителей, которые не прошли положенные виды контроля

В Закарпатской области приостановили пропуск через контрольный пункт пропуска "Тиса" на границе с Венгрией. Сейчас въезд и выезд на пункте пропуска заблокирован водителями.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

В ведомстве обвинили "отдельных лиц, следующих на въезд в Украину, которые не прошли положенные виды контроля".

"С утра 31 мая водители транспортных средств делают невозможным въезд и выезд автомобилей через пункт пропуска. Их действия порой носят провокационный характер, ведь пытаются оказывать давление на контрольные службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за этого привлекли дополнительные силы Госпогранслужбы. К тому же, людям советуют учесть сложившуюся ситуацию при и, по возможности, воздержаться от поездки или выбрать другие пункты пропуска.

Фото: ситуация на КПП (dpsu.gov.ua)

Вчера таможенники сообщили, что водители микроавтобусов, которые сейчас находятся на КПП, кроме личных вещей граждан, перемещают посылки на заказ.

"Некоторые из них отказываются письменно декларировать перемещаемые товары и подавать документы для таможенного контроля. Составлено несколько карт отказов. Это делает невозможным пересечение границы на законных основаниях", - отметили таможенники.

Напомним, ранее спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, когда откроются пункты пропуска на границе со странами Евросоюза.

Также РБК-Украина писало, что постановление об открытии пунктов пропуска на украинской границе было опубликовано 28 мая.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины пограничникиЗакарпатская областьпункт пропуска
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь