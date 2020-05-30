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SpaceX впервые запустила в космос ракету с людьми

Новости » Hi-tech     30.05.2020 - 22:23
SpaceX впервые запустила в космос ракету с людьми
Фото: запуск ракеты компании SpaceX (flickr.com thaddeus cesari)

SpaceX впервые доставит астронавтов на космическую станцию

Американская компания SpaceX Илона Маска запустила корабль с астронавтами на околоземную орбиту. Ракета Falcon-9 с кораблем Crew Dragon успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал (США).

Запуск корабля транслировало NASA.

Корабль CrewDragon доставит на Международную космическую станцию опытных американских астронавтов: 49-летнего Боба Бенкена и 53-летнего Дугласа Херли. Стыковка корабля с МКС состоится в воскресенье, 31 мая, в 17:30 по киевскому времени.

Трансляция полета и стыковки корабля с МКС будет вестись непрерывно.

Впервые с 2011 года США доставляет своих астронавтов на околоземную орбиту без помощи российских "Союзов".

Так, SpaceX стала первой коммерческой компанией, которая осуществила запуск космического корабля с людьми на борту, до этого корабли компании Илона Маска были беспилотными и доставляли на МКС различные грузы. Если операция по доставке людей на МКС пройдет успешно, NASA и в дальнейшем будет сотрудничать со SpaceX.

Запуск корабля Crew Dragon на околоземную орбиту сначала должен был состояться 27 мая, но из-за плохих погодных условий его перенесли.

Сегодня утром американские военные сообщали, что погодные условия снова могут помешать полету космического корабля с вероятностью в 50%.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ракетакосмосSpaceXИлон Маск
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