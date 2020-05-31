ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Еще пятерых участников стрельбы в Броварах взяли под стражу

Новости » Происшествия     31.05.2020 - 10:47
Еще пятерых участников стрельбы в Броварах взяли под стражу
Фото: заседание суда (facebook.com/UA.National.Police)

Меру пресечения уже избрали 11 участникам перестрелки

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей еще пятерым участникам перестрелки. По состоянию на утро 31 мая взяты под стражу уже 11 участников конфликта.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Правоохранители отметили, что всем 11 подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Также в полиции сообщили, что уже задержаны 30 участников перестрелки в Броварах. Из них подозрение было сообщено 23 людям.

Судебные заседания по избранию меры пресечения фигурантам продолжаются.

Отметим, у суда есть 72 часа с момента задержания участников перестрелки, чтобы взять под стражу подозреваемых. После истечения этого срока правоохранителя обязаны будут отпустить задержанных.

Напомним, перестрелка в Броварах произошла утром 29 мая. По предварительной информации, в конфликте участвовали официальные перевозчики и нелегалы. После конфликта правоохранители объявили план-перехват и провели задержание участников сразу в нескольких областях.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что полиция определила более 60 участников перестрелки в Броварах.

До этого сообщалось, что в конфликте принимали участие около 100 человек.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Броварымера пресеченияСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь