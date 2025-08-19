Запрошення Путіна на Аляску стало "демонстрацією сили", - Бессент

"Аляска стала демонстрацією сили з боку президента Трампа. Він запросив президента Путіна на землю, яка колись належала росіянам. Показав величезну кількість військової техніки, а потім влаштував авіашоу. Це було ніби запросити свого некерованого сусіда до дому й показати йому сейф зі зброєю", - заявив Бессент.

Його заява пролунала після того, як Трамп у п’ятницю прийняв Путіна на Алясці, а вже в понеділок провів у Білому домі зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та низкою європейських лідерів.

Бессент повідомив, що з командою Зеленського відбулася "дуже хороша зустріч", яка тривала близько півтори години. Переговори з європейськими керівниками він назвав "неймовірними".

"Я твердо переконаний, що відбудеться двостороння зустріч президента Путіна й президента Зеленського. І це єдиний спосіб завершити цей конфлікт - посадити дві сторони за стіл переговорів", - додав міністр.