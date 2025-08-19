Приглашение Путина на Аляску стало "демонстрацией силы", - Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент считает встречу президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске "демонстрацией силы". Ведь эта территория раньше принадлежала России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Аляска стала демонстрацией силы со стороны президента Трампа. Он пригласил президента Путина на землю, которая когда-то принадлежала русским. Показал огромное количество военной техники, а затем устроил авиашоу. Это было как пригласить своего неуправляемого соседа в дом и показать ему сейф с оружием", - заявил Бессент.
Его заявление прозвучало после того, как Трамп в пятницу принял Путина на Аляске, а уже в понедельник провел в Белом доме встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров.
Бессент сообщил, что с командой Зеленского состоялась "очень хорошая встреча", которая длилась около полутора часов. Переговоры с европейскими руководителями он назвал "невероятными".
"Я твердо убежден, что состоится двусторонняя встреча президента Путина и президента Зеленского. И это единственный способ завершить этот конфликт - посадить две стороны за стол переговоров", - добавил министр.
Напомним, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина прошла 15 августа в Анкоридже, Аляска. Главной темой была война РФ на Украине. Трамп заявил, что не было достигнуто соглашение о прекращении огня, и дальнейшие шаги зависят от Владимира Зеленского.
Российский диктатор на встрече выдвинул ряд требований: признание Крыма частью России, вывод украинских войск из Донбасса, замораживание линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, отмена части санкций и отказ Украины от вступления в НАТО.
После встречи Трамп сообщил, что намерен встретиться с Зеленским и европейскими лидерами для обсуждения дальнейших шагов. Встреча прошла 18 августа. После этого Трамп позвонил по телефону Путину, чтобы договориться о следующей встрече.
Российский диктатор Владимир Путин дал согласие на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, сказал американский президент после разговора с главой Кремля.
Вскоре должно быть объявлено место предстоящей встречи лидеров России и Украины, сообщил Трамп. Он подчеркнул, что после этого запланировано проведение трехстороннего саммита с его участием, который потенциально может стать шагом к завершению российско-украинской войны.
Сейчас в СМИ распространяется ряд предположений касательно места предстоящего саммита. Президент Франции Эммануэль Макрон предпочитает Женеву, в то время как турецкий лидер Реджеп Эрдоган неоднократно предлагал свою страну как возможную локацию для переговоров.
Дополнительно появляются сообщения о том, что встреча может состояться в Венгрии или Риме.