Приглашение Путина на Аляску стало "демонстрацией силы", - Бессент

"Аляска стала демонстрацией силы со стороны президента Трампа. Он пригласил президента Путина на землю, которая когда-то принадлежала русским. Показал огромное количество военной техники, а затем устроил авиашоу. Это было как пригласить своего неуправляемого соседа в дом и показать ему сейф с оружием", - заявил Бессент.

Его заявление прозвучало после того, как Трамп в пятницу принял Путина на Аляске, а уже в понедельник провел в Белом доме встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров.

Бессент сообщил, что с командой Зеленского состоялась "очень хорошая встреча", которая длилась около полутора часов. Переговоры с европейскими руководителями он назвал "невероятными".

"Я твердо убежден, что состоится двусторонняя встреча президента Путина и президента Зеленского. И это единственный способ завершить этот конфликт - посадить две стороны за стол переговоров", - добавил министр.