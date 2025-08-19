Запрошення Путіна на Аляску стало "демонстрацією сили", - Бессент
Міністр фінансів США Скотт Бессент вважає зустріч президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці "демонстрацією сили". Адже ця територія раніше належала Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Аляска стала демонстрацією сили з боку президента Трампа. Він запросив президента Путіна на землю, яка колись належала росіянам. Показав величезну кількість військової техніки, а потім влаштував авіашоу. Це було ніби запросити свого некерованого сусіда до дому й показати йому сейф зі зброєю", - заявив Бессент.
Його заява пролунала після того, як Трамп у п’ятницю прийняв Путіна на Алясці, а вже в понеділок провів у Білому домі зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та низкою європейських лідерів.
Бессент повідомив, що з командою Зеленського відбулася "дуже хороша зустріч", яка тривала близько півтори години. Переговори з європейськими керівниками він назвав "неймовірними".
"Я твердо переконаний, що відбудеться двостороння зустріч президента Путіна й президента Зеленського. І це єдиний спосіб завершити цей конфлікт - посадити дві сторони за стіл переговорів", - додав міністр.
Нагадаємо, зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна відбулася 15 серпня в Анкориджі, Аляска. Головною темою була війна РФ в Україні. Трамп заявив, що не було досягнуто угоди про припинення вогню, і подальші кроки залежать від Володимира Зеленського.
Російський диктатор на зустрічі висунув чергу вимог: визнання Криму частиною Росії, виведення українських військ з Донбасу, замороження лінії фронту в Запорізькій та Херсонській областях, скасування частини санкцій та відмову України від вступу до НАТО.
Після зустрічі Трамп повідомив, що планує зустрітися з Зеленським і європейськими лідерами для обговорення подальших кроків. Зустріч пройшла 18 серпня. Після цього Трамп зателефонував Путіну, щоб домовитися про наступну зустріч.
Зустріч Зеленського і Путіна
Російський диктатор Володимир Путін дав згоду на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, сказав американський президент після розмови з главою Кремля.
Невдовзі має бути оголошено місце майбутньої зустрічі лідерів Росії та України, повідомив Трамп. Він підкреслив, що після цього заплановано проведення тристороннього саміту за його участю, який потенційно може стати кроком до завершення російсько-української війни.
Наразі у медіа шириться низка припущень щодо місця майбутнього саміту. Президент Франції Еммануель Макрон віддає перевагу Женеві, водночас турецький лідер Реджеп Ердоган неодноразово пропонував свою країну як можливу локацію для переговорів.
Додатково з’являються повідомлення про те, що зустріч може відбутися в Угорщині чи Римі.