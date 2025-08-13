Запрошення на ЄВІ та ЄВВ вже є: що треба взяти на спецсесію й кого не пустять

Яка інформація міститься у запрошеннях

Українцям розповіли, що у запрошеннях (які є одночасно й перепустками на іспит), зазначено:

дату, час і адресу проведення єдиного вступного іспиту (ЄВІ);

дату, час і адресу проведення єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ).

Запрошення на додаткову сесію ЄВІ та ЄВВ вже доступні (ілюстрація: testportal.gov.ua)

Кого до пункту тестування можуть не пустити

Згідно з інформацією УЦОЯО, вступників, які запізняться, до пункту тестування допущено не буде.

Уточнюється, що допуск до пункту тестування:

розпочнуть - за 30 хвилин до початку випробування;

припинять - за 5 хвилин до початку випробування.

Що вступникам потрібно мати при собі

Для допуску до пункту тестування вступникам потрібно обов'язково мати при собі, щоб пред'явити:

оригінал екзаменаційного листа;

документ, на підставі якого його зареєстровано для участі у вступних випробуваннях (серію - за наявності - та номер якого зазначено в екзаменаційному листку);

запрошення-перепустку.

Запрошення для вступників - в електронному кабінеті (скриншот: zno.testportal.com.ua)

Важливі рекомендації напередодні іспитів

Усім, хто планує брати участь у вступних випробуваннях в межах додаткової сесії, в УЦОЯО радять:

заздалегідь спланувати свій графік на визначені в запрошенні дні тестувань;

заздалегідь прокласти маршрути доїзду (щоб ні в якому разі не запізнитись).

"З міркувань безпеки ми не публікуємо інформації про місця й дати проведення іспитів", - наголосили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Тож вступникам також наполегливо рекомендують не розголошувати, де й коли проходитимуть тестування.

"Адже від цього може залежати безпека всіх учасників вступних випробувань", - підсумували в УЦОЯО.