Запрошення на ЄВІ та ЄВВ вже є: що треба взяти на спецсесію й кого не пустять

Сьогодні, 13 серпня, в електронних кабінетах учасників вступних випробувань було розміщено запрошення для вступників до аспірантури, які складатимуть іспити під час додаткової сесії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Українцям розповіли, що у запрошеннях (які є одночасно й перепустками на іспит), зазначено:
Згідно з інформацією УЦОЯО, вступників, які запізняться, до пункту тестування допущено не буде.
Уточнюється, що допуск до пункту тестування:
Для допуску до пункту тестування вступникам потрібно обов'язково мати при собі, щоб пред'явити:
Усім, хто планує брати участь у вступних випробуваннях в межах додаткової сесії, в УЦОЯО радять:
"З міркувань безпеки ми не публікуємо інформації про місця й дати проведення іспитів", - наголосили в Українському центрі оцінювання якості освіти.
Тож вступникам також наполегливо рекомендують не розголошувати, де й коли проходитимуть тестування.
"Адже від цього може залежати безпека всіх учасників вступних випробувань", - підсумували в УЦОЯО.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні рекордно зросла кількість аспірантів. Причому більшість із них - чоловіки віком старше 25 років, які отримали відстрочку від мобілізації.
Через підозри у фейковому навчанні Міністерство освіти й науки навіть розпочало перевірки вишів.
Крім того, ми пояснювали, як змінилися правила вступу до аспірантури у 2025 році.
Читайте також, хто з аспірантів в Україні може отримати більшу стипендію та коли все зміниться.