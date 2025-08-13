Приглашения на ЕВЭ и ЕВИ уже есть: что нужно взять на спецсессию и кого не пустят

Какая информация содержится в приглашениях

Украинцам рассказали, что в приглашениях (которые являются одновременно и пропусками на экзамен), указаны:

дата, время и адрес проведения единого вступительного экзамена (ЕВЭ);

дата, время и адрес проведения единого вступительного испытания по методологии научных исследований (ЕВИ).

Приглашения на дополнительную сессию ЕВЭ и ЕВИ уже доступны (иллюстрация: testportal.gov.ua)

Кого в пункт тестирования могут не пустить

Согласно информации УЦОКО, абитуриенты, которые опоздают, в пункт тестирования допущены не будут.

Уточняется, что допуск в пункт тестирования:

начнут - за 30 минут до начала испытания;

прекратят - за 5 минут до начала испытания.

Что поступающим нужно иметь при себе

Для допуска в пункт тестирования поступающим нужно обязательно иметь при себе, чтобы предъявить:

оригинал экзаменационного листа;

документ, на основании которого он зарегистрирован для участия во вступительных испытаниях (серия - при наличии - и номер которого указан в экзаменационном листе);

приглашение-пропуск.

Приглашение для поступающих - в электронном кабинете (скриншот: zno.testportal.com.ua)

Важные рекомендации накануне экзаменов

Всем, кто планирует участвовать во вступительных испытаниях в рамках дополнительной сессии, в УЦОКО советуют:

заранее спланировать свой график на определенные в приглашении дни тестирования;

заранее проложить маршруты проезда (чтобы ни в коем случае не опоздать).

"Из соображений безопасности мы не публикуем информацию о местах и датах проведения экзаменов", - отметили в Украинском центре оценивания качества образования.

Поэтому поступающим также настоятельно рекомендуют не разглашать, где и когда будут проходить тестирования.

"Ведь от этого может зависеть безопасность всех участников вступительных испытаний", - подытожили в УЦОКО.