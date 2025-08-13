RU

Образование

Приглашения на ЕВЭ и ЕВИ уже есть: что нужно взять на спецсессию и кого не пустят

Приглашения на дополнительную сессию ЕВЭ и ЕВИ для поступающих в аспирантуру уже доступны (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня, 13 августа, в электронных кабинетах участников вступительных испытаний были размещены приглашения для поступающих в аспирантуру, которые будут сдавать экзамены во время дополнительной сессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Какая информация содержится в приглашениях

Украинцам рассказали, что в приглашениях (которые являются одновременно и пропусками на экзамен), указаны:

  • дата, время и адрес проведения единого вступительного экзамена (ЕВЭ);
  • дата, время и адрес проведения единого вступительного испытания по методологии научных исследований (ЕВИ).

Приглашения на дополнительную сессию ЕВЭ и ЕВИ уже доступны (иллюстрация: testportal.gov.ua)

Кого в пункт тестирования могут не пустить

Согласно информации УЦОКО, абитуриенты, которые опоздают, в пункт тестирования допущены не будут.

Уточняется, что допуск в пункт тестирования:

  • начнут - за 30 минут до начала испытания;
  • прекратят - за 5 минут до начала испытания.

Что поступающим нужно иметь при себе

Для допуска в пункт тестирования поступающим нужно обязательно иметь при себе, чтобы предъявить:

  • оригинал экзаменационного листа;
  • документ, на основании которого он зарегистрирован для участия во вступительных испытаниях (серия - при наличии - и номер которого указан в экзаменационном листе);
  • приглашение-пропуск.

Приглашение для поступающих - в электронном кабинете (скриншот: zno.testportal.com.ua)

Важные рекомендации накануне экзаменов

Всем, кто планирует участвовать во вступительных испытаниях в рамках дополнительной сессии, в УЦОКО советуют:

  • заранее спланировать свой график на определенные в приглашении дни тестирования;
  • заранее проложить маршруты проезда (чтобы ни в коем случае не опоздать).

"Из соображений безопасности мы не публикуем информацию о местах и датах проведения экзаменов", - отметили в Украинском центре оценивания качества образования.

Поэтому поступающим также настоятельно рекомендуют не разглашать, где и когда будут проходить тестирования.

"Ведь от этого может зависеть безопасность всех участников вступительных испытаний", - подытожили в УЦОКО.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине рекордно возросло количество аспирантов. Причем большинство из них - мужчины в возрасте старше 25 лет, которые получили отсрочку от мобилизации.

Из-за подозрений в фейковом обучении Министерство образования и науки даже начало проверки вузов.

Кроме того, мы объясняли, как изменились правила поступления в аспирантуру в 2025 году.

Читайте также, кто из аспирантов в Украине может получить большую стипендию и когда все изменится.

УЦОКОВступительная кампанияСоветыОбразование в УкраинеВузыАбитуриенты