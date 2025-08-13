Приглашения на ЕВЭ и ЕВИ уже есть: что нужно взять на спецсессию и кого не пустят

Сегодня, 13 августа, в электронных кабинетах участников вступительных испытаний были размещены приглашения для поступающих в аспирантуру, которые будут сдавать экзамены во время дополнительной сессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
Украинцам рассказали, что в приглашениях (которые являются одновременно и пропусками на экзамен), указаны:
Согласно информации УЦОКО, абитуриенты, которые опоздают, в пункт тестирования допущены не будут.
Уточняется, что допуск в пункт тестирования:
Для допуска в пункт тестирования поступающим нужно обязательно иметь при себе, чтобы предъявить:
Всем, кто планирует участвовать во вступительных испытаниях в рамках дополнительной сессии, в УЦОКО советуют:
"Из соображений безопасности мы не публикуем информацию о местах и датах проведения экзаменов", - отметили в Украинском центре оценивания качества образования.
Поэтому поступающим также настоятельно рекомендуют не разглашать, где и когда будут проходить тестирования.
"Ведь от этого может зависеть безопасность всех участников вступительных испытаний", - подытожили в УЦОКО.
