Два тести замість одного: як змінилися правила вступу до аспірантури у 2025 році

Цьогорічні вступники до аспірантури мають скласти не лише єдиний вступний іспит (ЄВІ), а й нове єдине вступне випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ).

Запрошення на тести з датою, часом і місцем проведення ЄВІ/ЄВВ буде доступне в кабінетах учасників до 12 червня.

Тест міститиме 100 завдань, на виконання яких надається 150 хвилин. Формат - вибір однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів:

Нагадаємо, основна сесія ЄВІ відбудеться з 21 червня по 12 липня, а результати учасники отримають до 18 липня. Додаткову сесію заплановано на період з 29 липня до 18 серпня, її результати оприлюднять не пізніше 22 серпня.

РБК-Україна також писало, що у 2025 році для вступу в магістратуру та аспірантуру (PhD або доктор мистецтва) абітурієнти складатимуть ЄВІ, який включатиме два блоки: тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови. Іспит є обов’язковим для всіх спеціальностей і форм навчання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.