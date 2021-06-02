Запрет продажи лекарств детям и "ковидный" закон: что сегодня рассмотрит Рада
Фото: Рада собирается на заседание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня народные депутаты Украины собираются на заседание. В частности, они рассмотрят десять ратификаций и законопроекты о запрете продажи лекарств детям.
Об этом речь идет в повестке дня Рады.
Парламентарии также намерены рассмотреть вопрос о десяти ратификациях.
В частности, речь идет о законопроектах:
- №0085 "О выходе из соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей",
- №0092 "О ратификации Конвенции о соглашениях о выборе суда",
- №0075 "О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским полицейским офисом отношении конфиденциальности и обеспечения сохранения информации",
- №0102 "О ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Федеративной Республики Германия о финансовом сотрудничестве".
Кроме этого, нардепы планируют рассмотреть в первом чтении законопроект о продаже лекарственных средств детям, законопроект №5415 по урегулированию отдельных вопросов социальной защиты медицинских работников, пострадавших от коронавирусной болезни, законопроект №5376 по стимулированию развития цифровой экономики в Украине.