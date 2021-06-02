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Запрет продажи лекарств детям и "ковидный" закон: что сегодня рассмотрит Рада

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Киев, Среда 02 июня 2021 09:42
Запрет продажи лекарств детям и "ковидный" закон: что сегодня рассмотрит Рада Фото: Рада собирается на заседание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня народные депутаты Украины собираются на заседание. В частности, они рассмотрят десять ратификаций и законопроекты о запрете продажи лекарств детям.

Об этом речь идет в повестке дня Рады.

Парламентарии также намерены рассмотреть вопрос о десяти ратификациях.

В частности, речь идет о законопроектах:

  • №0085 "О выходе из соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей",
  • №0092 "О ратификации Конвенции о соглашениях о выборе суда",
  • №0075 "О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским полицейским офисом отношении конфиденциальности и обеспечения сохранения информации",
  • №0102 "О ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Федеративной Республики Германия о финансовом сотрудничестве".

Кроме этого, нардепы планируют рассмотреть в первом чтении законопроект о продаже лекарственных средств детям, законопроект №5415 по урегулированию отдельных вопросов социальной защиты медицинских работников, пострадавших от коронавирусной болезни, законопроект №5376 по стимулированию развития цифровой экономики в Украине.

Напомним, Рада хочет упростить оформление паспортов для переселенцев.

Кроме того, Рада планирует запретить курение электронных сигарет в общественных местах.

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