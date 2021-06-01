Рада хочет упростить оформление паспортов для переселенцев

Верховная рада планирует упростить оформление украинских паспортов с отметкой о регистрации на временно оккупированных территориях. Народные депутаты поддержали законопроект №4564 за основу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Документ поддержали 315 парламентариев.

С 2016 года регистрацию места проживания передали в полномочия местной власти - сельских, поселковых или городских советов. Регистрация происходит исключительно на подчиненной им территории.

Документ же предусматривает, что жители оккупированной части Донбасса и Крыма могут обратиться в любое отделение Государственной миграционной службы и получить документы, удостоверяющие личность, или вклеить фотографию в паспорт.

Там же можно поставить отметку в паспорте о регистрации по адресу фактического проживания - в Луганске, Донецке, Симферополе.

Закон предлагает отменить справку о подтверждении места жительства переселенцев и людей, оставшихся по ту сторону линии разграничения.

Если же речь идет о получении первого паспорта, регистрация по месту жительства на ВОТ указывается на основе подтвержденного права собственности родителей на недвижимость или на основе регистрации родителей, указанной в их паспортах.

Согласно проекту, если необходимо заменить паспорт или вклеить в него фотографию по возрасту, указывается та же регистрация, которая и была в документе.