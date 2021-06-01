Рада планирует запретить курение электронных сигарет в общественных местах

В Украине хотят запретить курение электронных сигарет в общественных местах. Верховная рада одобрила соответствующий законопроект №4358 за основу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовали 339 нардепов.

Предусмотрен запрет курения электронных приборов в общественных и на рабочих местах.

Предлагается запретить рекламу устройств для нагрева электронных сигарет на улицах, в СМИ и в интернете, продажу табачных изделий и жидкостей с ароматизаторами.

Также хотят запретить рекламную выкладку в местах продаж.

Закон устанавливает требование, что 30% площади на пачках табачных изделий для бездымных сигарет должны занимать медицинские предупреждения.

Подчеркивается, что запрет употребления бездымных и электронных сигарет в общественных местах вступит в силу через шесть месяцев после принятия закона.