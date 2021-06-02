Заборона продажу ліків дітям та "ковідний" закон: що сьогодні розгляне Рада
Фото: Рада збирається на засідання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні народні депутати України збираються на засідання. Зокрема, вони розглянуть десять ратифікацій та законопроекти про заборону продажу ліків дітям.
Про це йдеться в порядку денному Ради.
Парламентарії також мають намір розглянути питання щодо десяти ратифікацій.
Зокрема, йдеться про законопроекти:
- №0085 "Про вихід з Угоди про основні напрями співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі захисту прав споживачів",
- №0092 "Про ратифікацію Конвенції про угоди про вибір суду",
- №0075 "Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом стосовно конфіденційності та забезпечення збереження інформації",
- №0102 "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво".
Крім цього, нардепи планують розглянути у першому читанні законопроект щодо продажу лікарських засобів дітям, законопроект №5415 щодо врегулювання окремих питань соціального захисту медичних працівників, постраждалих від коронавірусної хвороби, законопроект №5376 щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні.