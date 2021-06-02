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Заборона продажу ліків дітям та "ковідний" закон: що сьогодні розгляне Рада

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Київ, Середа 02 червня 2021 09:42
Заборона продажу ліків дітям та "ковідний" закон: що сьогодні розгляне Рада Фото: Рада збирається на засідання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні народні депутати України збираються на засідання. Зокрема, вони розглянуть десять ратифікацій та законопроекти про заборону продажу ліків дітям.

Про це йдеться в порядку денному Ради.

Парламентарії також мають намір розглянути питання щодо десяти ратифікацій.

Зокрема, йдеться про законопроекти:

  • №0085 "Про вихід з Угоди про основні напрями співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі захисту прав споживачів",
  • №0092 "Про ратифікацію Конвенції про угоди про вибір суду",
  • №0075 "Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом стосовно конфіденційності та забезпечення збереження інформації",
  • №0102 "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво".

Крім цього, нардепи планують розглянути у першому читанні законопроект щодо продажу лікарських засобів дітям, законопроект №5415 щодо врегулювання окремих питань соціального захисту медичних працівників, постраждалих від коронавірусної хвороби, законопроект №5376 щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні.

Нагадаємо, Рада хоче спростити оформлення паспортів для переселенців.

Крім того, Рада планує заборонити куріння електронних сигарет у громадських місцях.

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