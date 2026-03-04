Заправлятися чи чекати? Чому ціни на АЗС ростуть і чи можлива "картельна змова"

Головне: Ріст цін на пальне в Україні: Це не має прямого й миттєвого зв’язку з подіями в Ормузькій протоці.

Це не має прямого й миттєвого зв’язку з подіями в Ормузькій протоці. Причин для паніки немає: Запасів пального в Україні достатньо, поставки за старими цінами тривають.

Запасів пального в Україні достатньо, поставки за старими цінами тривають. Ціни необґрунтовані: Стрибок вартості стався через спекулятивні рішення мереж, а не через реальну нестачу палива.

Стрибок вартості стався через спекулятивні рішення мереж, а не через реальну нестачу палива. Прогноз : Коли ажіотаж спаде (попит зріс приблизно на 50%), а напруга на Близькому Сході зменшиться, ціни можуть відкотитися назад.

: Коли ажіотаж спаде (попит зріс приблизно на 50%), а напруга на Близькому Сході зменшиться, ціни можуть відкотитися назад. Влада просить "схаменутися": Власників АЗС закликають не використовувати паніку для завищення цін та пригрозили втручанням АМКУ.

Чому ціни на АЗС раптово підскочили

Багато хто пов'язує ріст цін із подіями в Ормузькій протоці, але директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в коментарі РБК-Україна заперечує цей прямий зв'язок.

Він пояснює: запаси є. На заправках зараз продають пальне, яке було закуплене за старими контрактами ще до загострення конфлікту на Близькому Сході.

А між геополітичною подією та зміною ціни на АЗС зазвичай проходить близько трьох тижнів.

"Тому що діють ще старі контракти, за яким везеться з Європи моторне паливо, також є певні накопичення в резервуарах багатьох компаній. Не може таке бути, що сьогодні відбулася якась подія на Близькому Сході, а завтра на стелах в Україні зросли ціни на 2-3 гривні", - наголошує Омельченко.

На його думку, одночасне підняття цін великими та середніми мережами АЗС у понеділок-вівторок має ознаки картельної змови (домовленість про однакові ціни).

Паніка лише штовхає ціни вгору

Саме синхронне подорожчання спровокувало ажіотаж: споживачі почали масово заправляти повні баки та каністри, через що попит зріс на 50%, звертає увагу експерт.

На питання, чи може ця паніка може призвести до того, що ще на пару гривень так і далі будуть ціни на пальне підійматися, експерт відповів ствердно.

Проте він застерігає людей, які зараз скуповують паливо за високими цінами.

"Тому можуть програти ті люди, що купують зараз по 70-73 гривні, вони просто програють, тому що це ціни ажіотажного попиту, а не якісь реальні", - зазначає Омельченко.

Що має зробити держава

Для виправлення ситуації експерт пропонує такі кроки:

Робота Антимонопольного комітету . Необхідно виявити компанії, які скористалися обставинами для спекуляцій, і, можливо, накласти на них штрафи.

. Необхідно виявити компанії, які скористалися обставинами для спекуляцій, і, можливо, накласти на них штрафи. Відмова від "прайс-кепів": Введення граничних цін (як у 2022 році) може призвести до дефіциту, що буде ще гіршим для ринку.

Введення граничних цін (як у 2022 році) може призвести до дефіциту, що буде ще гіршим для ринку. Підтримка конкуренції: Скасування авансових платежів на прибуток та перегляд високих акцизів, які "б'ють" по дискаунтерах (дешевих заправках) і створюють умови для змов великих гравців.

"Схаменіться": як реагує влада

Голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вже звернувся до представників паливного ринку із закликом не використовувати панічні настрої задля надприбутків в країні, де йде війна.

"Всі ж розуміють, що стрибок цін на паливо, яке ви продаєте, наразі має дуже обмежений причинно-наслідковий зв'язок з війною в Ірані, хоча б з урахуванням часового лагу. Схаменіться. Не змушуйте звертатися до Антимонопольного (комітету - ред.)", - заявив Гетманцев.

Експерти прогнозують: як тільки вщухне ажіотаж та стабілізується геополітична ситуація, можливий відкат цін на паливо до реальних рівнів.

Як ми раніше писали, в Україні вже кілька днів поспіль спостерігається поступове зростання цін на пальне на заправках. Цей тренд зачіпає як бензин, так і дизель та автогаз, і він помітний у більшості великих мереж АЗС. При цьому ціни варіюються залежно від мережі та регіону, але загальна тенденція - вгору.

За даними ранкового моніторингу РБК-Україна популярними мережами АЗС, середня вартість літра бензину А-95 коливається в діапазоні приблизно 63-73 грн залежно від станції, а преміальні марки можуть сягати до 81 грн за літр.

Дизельне пальне також подорожчало - у середньому до близько 68-70 грн за літр, тоді як автогаз торгується в районі 40-41 грн за літр.