Курс долара Економіка Авто Tech

Заправлятися чи чекати? Чому ціни на АЗС ростуть і чи можлива "картельна змова"

14:01 04.03.2026 Ср
4 хв
Попит на пальне зріс уже на 50%, експерт назвав реальну причину стрибка цін на АЗС
aimg Марія Кучерявець aimg Володимир Омельченко Експерт
Фото: водії масово заправляють баки та каністри на тлі підвищення цін на АЗС (Getty Images)

Різке подорожчання пального на українських АЗС не має реальних економічних підстав. Попри загострення ситуації на Близькому Сході, нинішні ціни в Україні - це результат паніки та ймовірних змов, а не дефіциту.

Про причини стрибка цін на АЗС, ажіотаж на паливо, ризики та можливе втручання Антимонопольного комітету - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте також: Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні

Головне:

  • Ріст цін на пальне в Україні: Це не має прямого й миттєвого зв’язку з подіями в Ормузькій протоці.
  • Причин для паніки немає: Запасів пального в Україні достатньо, поставки за старими цінами тривають.
  • Ціни необґрунтовані: Стрибок вартості стався через спекулятивні рішення мереж, а не через реальну нестачу палива.
  • Прогноз: Коли ажіотаж спаде (попит зріс приблизно на 50%), а напруга на Близькому Сході зменшиться, ціни можуть відкотитися назад.
  • Влада просить "схаменутися": Власників АЗС закликають не використовувати паніку для завищення цін та пригрозили втручанням АМКУ.

Чому ціни на АЗС раптово підскочили

Багато хто пов'язує ріст цін із подіями в Ормузькій протоці, але директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в коментарі РБК-Україна заперечує цей прямий зв'язок.

Він пояснює: запаси є. На заправках зараз продають пальне, яке було закуплене за старими контрактами ще до загострення конфлікту на Близькому Сході.

А між геополітичною подією та зміною ціни на АЗС зазвичай проходить близько трьох тижнів.

"Тому що діють ще старі контракти, за яким везеться з Європи моторне паливо, також є певні накопичення в резервуарах багатьох компаній. Не може таке бути, що сьогодні відбулася якась подія на Близькому Сході, а завтра на стелах в Україні зросли ціни на 2-3 гривні", - наголошує Омельченко.

На його думку, одночасне підняття цін великими та середніми мережами АЗС у понеділок-вівторок має ознаки картельної змови (домовленість про однакові ціни).

Паніка лише штовхає ціни вгору

Саме синхронне подорожчання спровокувало ажіотаж: споживачі почали масово заправляти повні баки та каністри, через що попит зріс на 50%, звертає увагу експерт.

На питання, чи може ця паніка може призвести до того, що ще на пару гривень так і далі будуть ціни на пальне підійматися, експерт відповів ствердно.

Проте він застерігає людей, які зараз скуповують паливо за високими цінами.

"Тому можуть програти ті люди, що купують зараз по 70-73 гривні, вони просто програють, тому що це ціни ажіотажного попиту, а не якісь реальні", - зазначає Омельченко.

Що має зробити держава

Для виправлення ситуації експерт пропонує такі кроки:

  • Робота Антимонопольного комітету. Необхідно виявити компанії, які скористалися обставинами для спекуляцій, і, можливо, накласти на них штрафи.
  • Відмова від "прайс-кепів": Введення граничних цін (як у 2022 році) може призвести до дефіциту, що буде ще гіршим для ринку.
  • Підтримка конкуренції: Скасування авансових платежів на прибуток та перегляд високих акцизів, які "б'ють" по дискаунтерах (дешевих заправках) і створюють умови для змов великих гравців.

"Схаменіться": як реагує влада

Голова профільного комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вже звернувся до представників паливного ринку із закликом не використовувати панічні настрої задля надприбутків в країні, де йде війна.

"Всі ж розуміють, що стрибок цін на паливо, яке ви продаєте, наразі має дуже обмежений причинно-наслідковий зв'язок з війною в Ірані, хоча б з урахуванням часового лагу. Схаменіться. Не змушуйте звертатися до Антимонопольного (комітету - ред.)", - заявив Гетманцев.

Експерти прогнозують: як тільки вщухне ажіотаж та стабілізується геополітична ситуація, можливий відкат цін на паливо до реальних рівнів.

Як ми раніше писали, в Україні вже кілька днів поспіль спостерігається поступове зростання цін на пальне на заправках. Цей тренд зачіпає як бензин, так і дизель та автогаз, і він помітний у більшості великих мереж АЗС. При цьому ціни варіюються залежно від мережі та регіону, але загальна тенденція - вгору.

За даними ранкового моніторингу РБК-Україна популярними мережами АЗС, середня вартість літра бензину А-95 коливається в діапазоні приблизно 63-73 грн залежно від станції, а преміальні марки можуть сягати до 81 грн за літр.

Дизельне пальне також подорожчало - у середньому до близько 68-70 грн за літр, тоді як автогаз торгується в районі 40-41 грн за літр.

