Заправляться или ждать? Почему цены на АЗС растут и возможен ли "картельный сговор"

Резкое подорожание топлива на украинских АЗС не имеет реальных экономических оснований. Несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке, нынешние цены в Украине - это результат паники и вероятных заговоров, а не дефицита.
О причинах скачка цен на АЗС, ажиотаже на топливо, рисках и возможном вмешательстве Антимонопольного комитета - в материале РБК-Украина.
Главное:
Он объясняет: запасы есть. На заправках сейчас продают топливо, которое было закуплено по старым контрактам еще до обострения конфликта на Ближнем Востоке.
А между геополитическим событием и изменением цены на АЗС обычно проходит около трех недель.
"Потому что действуют еще старые контракты, по которым везется из Европы моторное топливо, также есть определенные накопления в резервуарах многих компаний. Не может такое быть, что сегодня произошло какое-то событие на Ближнем Востоке, а завтра на стелах в Украине выросли цены на 2-3 гривны", - отмечает Омельченко.
По его мнению, одновременное поднятие цен крупными и средними сетями АЗС в понедельник-вторник имеет признаки картельного сговора (договоренность об одинаковых ценах).
Именно синхронное подорожание спровоцировало ажиотаж: потребители начали массово заправлять полные баки и канистры, из-за чего спрос вырос на 50%, обращает внимание эксперт.
На вопрос, может ли эта паника может привести к тому, что еще на пару гривен так и дальше будут цены на топливо подниматься, эксперт ответил утвердительно.
Однако он предостерегает людей, которые сейчас скупают топливо по высоким ценам.
"Поэтому могут проиграть те люди, которые покупают сейчас по 70-73 гривны, они просто проигрывают, потому что это цены ажиотажного спроса, а не какие-то реальные", - отмечает Омельченко.
Для исправления ситуации эксперт предлагает следующие шаги:
Глава профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев уже обратился к представителям топливного рынка с призывом не использовать панические настроения ради сверхприбылей в стране, где идет война.
"Все же понимают, что скачок цен на топливо, которое вы продаете, сейчас имеет очень ограниченную причинно-следственную связь с войной в Иране, хотя бы с учетом временного лага. Опомнитесь. Не заставляйте обращаться в Антимонопольный (комитет - ред.)", - заявил Гетманцев.
Эксперты прогнозируют: как только утихнет ажиотаж и стабилизируется геополитическая ситуация, возможен откат цен на топливо до реальных уровней.
Как мы ранее писали, в Украине уже несколько дней подряд наблюдается постепенный рост цен на топливо на заправках. Этот тренд затрагивает как бензин, так и дизель и автогаз, и он заметен в большинстве крупных сетей АЗС. При этом цены варьируются в зависимости от сети и региона, но общая тенденция - вверх.
По данным утреннего мониторинга РБК-Украина по популярным сетям АЗС, средняя стоимость литра бензина А-95 колеблется в диапазоне примерно 63-73 грн в зависимости от станции, а премиальные марки могут достигать до 81 грн за литр.
Дизельное топливо также подорожало - в среднем до около 68-70 грн за литр, тогда как автогаз торгуется в районе 40-41 грн за литр.