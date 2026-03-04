ua en ru
Пальне б'є рекорди: скільки українці платитимуть за літр у Німеччині

12:46 04.03.2026 Ср
2 хв
У цій країні проживає понад 1,2 мільйона біженців з України
aimg Олена Чупровська
Пальне б'є рекорди: скільки українці платитимуть за літр у Німеччині Фото: ціни на пальне в Німеччині зросли (Getty Images)

Через війну на Близькому Сході у деяких країнах суттєво зросли ціни на пальне. Особливо це відчула Німеччина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Читайте також: У США відповіли, чи перекрив Іран важливу Ормузьку протоку

На деяких заправках літр бензину вже перевищив 2,4 євро - і водії платять за повний бак на 30 євро більше, ніж кілька місяців тому.

Де найдорожче пальне в країні

За даними порталу Benzinpreise, рекордні ціни зафіксовані на заправці ESSO A3 Donautal West поблизу міста Пассау:

  • бензин Super - 2,479 євро за літр
  • дизель та бензин Super E10 - 2,419 євро за літр

Станція розташована прямо на автомагістралі A3 біля австрійського кордону. Заправити 50 літрів на цій станції коштуватиме майже 124 євро. Для порівняння: за середньою ціною по країні - 1,895 євро за літр - той самий бак обійдеться у 94,75 євро.

Чому ціни зросли

З п'ятниці повний бак у Німеччині подорожчав на 6-9 євро залежно від типу пального. У багатьох містах літр бензину вже перевищив позначку 2 євро.

Аналітики пояснюють ріст цін ризиками для судноплавства через Ормузьку протоку - через неї транспортується близько 20% світової нафти. Будь-яка загроза там миттєво б'є по світових цінах.

Іран фактично заблокував рух суден через Ормузьку протоку. Через це ціни на нафту підскочили до 80 доларів за барель. США планують стримувати ціни на енергоносії.

Пальне в Україні теж подорожчало. Раніше РБК-Україна писало, що на стелах українських АЗС уже можна побачити ціни понад 81 грн за літр.

