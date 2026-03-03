Бензин уже по 72 грн: чому підскочили ціни на АЗС та що буде далі

Українські АЗС різко підняли ціни на пальне. Причина - напруження на світовому нафтовому ринку через конфлікт на Близькому Сході. Втім, подальшого стрибка цін може й не бути.

Що відбувається на паливному ринку та чого чекати далі водіям - в коментарі РБК-Україна розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Головне:

Різкий стрибок: За добу ціни на пальне зросли на 2 грн/л. На популярних АЗС ціни на бензин коливаються в межах 68,99 - 71,99 грн/л.

За добу ціни на пальне зросли на 2 грн/л. На популярних АЗС ціни на бензин коливаються в межах 68,99 - 71,99 грн/л. Причини здорожчання : Загострення конфлікту на Близькому Сході - в ключовому нафтовидобувному регіоні.

: Загострення конфлікту на Близькому Сході - в ключовому нафтовидобувному регіоні. Захисна реакція : Українські АЗС підняли ціни превентивно, щоб перестрахуватися від зростання світових котирувань.

: Українські АЗС підняли ціни превентивно, щоб перестрахуватися від зростання світових котирувань. Ціновий пік: Експерт вважає, що це межа - далі ціни на пальне вгору не підуть. Після завершення військової операції в Ірані нафта може впасти до 60 доларів за барель, що призведе до зниження цін на українських АЗС.

Які ціни в мережах АЗС в Україні

ОККО:

Pulls 95 - 71,99 грн

95 Євро - 68,99 грн

Pulls ДП - 71,99 грн

ДП Євро - 68,99 грн

Фото: ціни на паливо станом на ранок 3 березня на АЗС мережі ОККО (РБК-Україна)

WOG:

Дизельне паливо Євро-5 - 68,99 грн

Дизельне паливо Mustang - 71,99 грн

Бензин А-95 - 68,99 грн

Бензин 95 - 71,99 грн

Фото: ціни на паливо станом на ранок 3 березня на АЗС мережі WOG (РБК-Україна)

Чому пальне дорожчає

За словами експерта, підвищення цін - це реакція на події на Близькому Сході.

"Це найбільший центр нафтогазового видобутку. Від нього залежать європейські переробники нафтопродуктів. Всі ринки нервують, оскільки є ризик дестабілізації постачань", - пояснив Куюн.

Водночас, за його словами, ринки поки що не повністю вірять у масштабні ризики. Галузь продовжує працювати, але ситуація залишається напруженою та невизначеною.

Що відбувається на українському ринку

Експерт зазначив, що реакцією українського ринку стало:

згортання оптових продажів (їх фактично призупинили через невизначеність із постачанням);

підвищення цін як захисна реакція на різке зростання котирувань.

Наразі вартість бареля нафти становить близько 80 доларів. За словами експерта, ціна почала знижуватися.

Крім того, в Держдепі США заявили про початок заходів зі стабілізації ринку нафти.

Чого чекати водіям

Експерт вважає, що зараз ринок перебуває на піку цін.

"Сьогодні зранку на 2 гривні зросли ціни в більшості мереж. Я думаю, що це захисна реакція. Далі ціна не піде вгору. Ми будемо спостерігати лише рух донизу", - зазначив Куюн.

Також він припустив, що після завершення операції в Ірані ціни на нафту можуть опуститися нижче 60 доларів за барель.