Бензин уже по 72 грн: чому підскочили ціни на АЗС та що буде далі
Українські АЗС різко підняли ціни на пальне. Причина - напруження на світовому нафтовому ринку через конфлікт на Близькому Сході. Втім, подальшого стрибка цін може й не бути.
Що відбувається на паливному ринку та чого чекати далі водіям - в коментарі РБК-Україна розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.
Головне:
- Різкий стрибок: За добу ціни на пальне зросли на 2 грн/л. На популярних АЗС ціни на бензин коливаються в межах 68,99 - 71,99 грн/л.
- Причини здорожчання: Загострення конфлікту на Близькому Сході - в ключовому нафтовидобувному регіоні.
- Захисна реакція: Українські АЗС підняли ціни превентивно, щоб перестрахуватися від зростання світових котирувань.
- Ціновий пік: Експерт вважає, що це межа - далі ціни на пальне вгору не підуть. Після завершення військової операції в Ірані нафта може впасти до 60 доларів за барель, що призведе до зниження цін на українських АЗС.
Які ціни в мережах АЗС в Україні
ОККО:
- Pulls 95 - 71,99 грн
- 95 Євро - 68,99 грн
- Pulls ДП - 71,99 грн
- ДП Євро - 68,99 грн
Фото: ціни на паливо станом на ранок 3 березня на АЗС мережі ОККО (РБК-Україна)
WOG:
- Дизельне паливо Євро-5 - 68,99 грн
- Дизельне паливо Mustang - 71,99 грн
- Бензин А-95 - 68,99 грн
- Бензин 95 - 71,99 грн
Фото: ціни на паливо станом на ранок 3 березня на АЗС мережі WOG (РБК-Україна)
Чому пальне дорожчає
За словами експерта, підвищення цін - це реакція на події на Близькому Сході.
"Це найбільший центр нафтогазового видобутку. Від нього залежать європейські переробники нафтопродуктів. Всі ринки нервують, оскільки є ризик дестабілізації постачань", - пояснив Куюн.
Водночас, за його словами, ринки поки що не повністю вірять у масштабні ризики. Галузь продовжує працювати, але ситуація залишається напруженою та невизначеною.
Що відбувається на українському ринку
Експерт зазначив, що реакцією українського ринку стало:
- згортання оптових продажів (їх фактично призупинили через невизначеність із постачанням);
- підвищення цін як захисна реакція на різке зростання котирувань.
Наразі вартість бареля нафти становить близько 80 доларів. За словами експерта, ціна почала знижуватися.
Крім того, в Держдепі США заявили про початок заходів зі стабілізації ринку нафти.
Чого чекати водіям
Експерт вважає, що зараз ринок перебуває на піку цін.
"Сьогодні зранку на 2 гривні зросли ціни в більшості мереж. Я думаю, що це захисна реакція. Далі ціна не піде вгору. Ми будемо спостерігати лише рух донизу", - зазначив Куюн.
Також він припустив, що після завершення операції в Ірані ціни на нафту можуть опуститися нижче 60 доларів за барель.
Нагадаємо, ситуація на Близькому Сході різко загострилася наприкінці лютого після початку спільної операції США та Ізраїлю проти Ірану. Президент США Дональд Трамп заявив, що мета ударів - знищення ракетного потенціалу Тегерана та його військово-промислової інфраструктури.
Після перших ударів іранська сторона повідомила про загибель верховного лідера Алі Хаменеї та низки високопосадовців. У відповідь Тегеран розпочав ракетні атаки по території Ізраїлю, а також по американських військових об’єктах у регіоні. Під удари потрапили й цивільні цілі в країнах Перської затоки.
Окреме занепокоєння викликала безпекова ситуація в районі Ормузька протока - стратегічного маршруту, через який проходить значна частина світового експорту нафти.
На тлі бойових дій ціни на нафту різко зросли. Водночас США повідомляють, що протока наразі не перекрита, а ознак її мінування немає, попри заяви іранських силовиків.