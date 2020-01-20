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В Запорожской области погибла семья с двумя детьми

Новости » Происшествия     20.01.2020 - 14:57
В Запорожской области погибла семья с двумя детьми
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

По предварительным данным, семья погибла в результате неисправности печного отопления отравление угарным газом

В понедельник утром, 20 января, в городе Каменка-Днепровская Запорожской области погибла семья с двумя детьми. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По предварительным данным, инцидент произошел в результате неисправности печного отопления.

"Полицейские обнаружили трупы хозяев жилища мужчину 1970 года рождения, женщины 1979 года рождения и их детей 2001 и 2005 годов рождения", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ст.270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Свалява Закарпатской области 20 января произошел пожар на территории школы, в результате чего эвакуировали 177 учеников.

Ранее РБК-Украина писало, что в днепровском общежитии медицинского колледжа по проспекту Богдана Хмельницкого возникло возгорание в жилой комнате на 9-м этаже. Огнем уничтожена мебель и имущество жильцов комнаты.

Также сообщалось, что с начала 2020 года на пожарах в Украине погибли 133 человека и 99 человек пострадали. При этом, из 2268 пожаров, более половины случаев произошли именно в помещениях граждан.

На Закарпатье горела школа, эвакуировали почти 200 учеников В Днепре горело общежитие
Новости Украины пожарЗапорожская область
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