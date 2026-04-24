"Було б корисно": Трамп про можливий візит Путіна на саміт G20
Президент США Дональд Трамп заявив, що він не запросив главу Кремля Володимира Путіна на саміт G20. Однак він вважає, що такий візит був би корисним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.
Під час спілкування з пресою у Трампа запитали, чи правдивою є інформація у ЗМІ про те, що США запросили Путіна на саміт G20 у Маямі. Відповідь лідера США була такою:
"Я не запрошував Путіна на саміт G20, але якби він приїхав, це, напевно, було б дуже корисно", - сказав Трамп.
Що передувало
Нагадаємо, в ніч на 23 квітня заступник глави МЗС РФ Олександр Панкін заявив, що Росію нібито запросили до участі в саміті G20 у США на найвищому рівні, який відбудеться в грудні цього року. Але Панкін додав, що рішення про участь буде ухвалено ближче до події.
Уже ввечері того ж дня The Washington Post повідомило, що Дональд Трамп має намір запросити Володимира Путіна на саміт лідерів G20. Він, попередньо, відбудеться в гольф-клубі Трампа "Дорал" у Маямі.
"Наразі офіційних запрошень не надходило, але Росія є членом G20 і буде запрошена на міністерські зустрічі та саміт лідерів", - сказало джерело видання.
До слова, раніше росЗМІ писали, що можливість участі диктатора РФ на саміті G20 у 2026 році залежить від динаміки розвитку російсько-американських відносин.