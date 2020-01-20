На Закарпатье горела школа, эвакуировали почти 200 учеников

Фото: пожар в школе (zk.dsns.gov.ua)

Пострадавших в результате пожара нет

В городе Свалява Закарпатской области 20 января произошел пожар на территории школы, в результате эвакуировали 177 учеников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что пожар произошел около 8:39 в подсобном помещении спортивного зала общеобразовательной школы № 1 на улице Освобождения.

"Прибыв на место, специалисты ДСНС выяснили, что пожар возник в подсобном помещении спортивного зала на площади 40 кв. м. Для обеспечения безопасности спасателями и педагогами была проведена эвакуация 20 детей из спортивного зала и еще 157 из школы. В 09:05 пожар локализован и в 09:26 ликвидирован окончательно", - сообщили в ГСЧС.

На данный момент устанавливается причина возгорания, а также сумма ущерба. Пострадавших в результате пожара нет.

Фото: пожар в школе (zk.dsns.gov.ua)

Ранее РБК-Украина писало, что в днепровском общежитии медицинского колледжа по проспекту Богдана Хмельницкого возникло возгорание в жилой комнате на 9-м этаже. Огнем уничтожена мебель и имущество жильцов комнаты. Пострадавших нет.

Также сообщалось, что с начала 2020 года на пожарах в Украине погибли 133 человека и 99 человек пострадали. При этом, из 2268 пожаров, более половины случаев произошли именно в помещениях граждан.