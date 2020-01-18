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В Украине с начала года на пожарах погибли 133 человека

Новости » Происшествия     18.01.2020 - 11:09
В Украине с начала года на пожарах погибли 133 человека
Иллюстративное фото (kyivobl.dsns.gov.ua)

Еще 99 человек пострадали на пожарах

В Украине с начала 2020 года на пожарах погибли 133 человека и 99 человек пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"С начала 2020 года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 133 и 99 человек соответственно. При этом, из 2268 пожаров, больше половины случаев произошли именно в помещениях граждан", - говорится в сообщении.

Напомним, во Львове вечером в пятницу, 17 января, произошел пожар в торгово-развлекательном центре Forum. Посетителей торгового центра эвакуируют. На месте происшествия работали пожарные. По предварительным данным, загорелась вытяжка в супермаркете "Сильпо", который находится на территории ТРЦ.

Вечером 13 декабря в Киеве произошла авария на теплотрассе возле ТРЦ Ocean Plaza. В результате прорыва произошел подмыв асфальта. Десять человек получили различные повреждения.

Как стало известно, прорыв тепломагистрали возле торгово-развлекательного центра произошел из-за того, что она отработала нормативный срок эксплуатации. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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