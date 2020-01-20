В Днепре горело общежитие

Фото: пожар в Днепре (dp.dsns.gov.ua)

Возгорание возникло в жилой комнате общежития на 9-м этаже

В днепровском общежитии медицинского колледжа по проспекту Богдана Хмельницкого произошел пожар. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что возгорание возникло в жилой комнате общежития на 9-м этаже. Огнем уничтожена мебель и имущество жильцов комнаты. Общая площадь пожара составила 15 кв. метра.

Фото: пожар в Днепре (dp.dsns.gov.ua)

"Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера произошел масштабный пожар в одной из многоэтажек на Троещине. Инцидент произошел в многоэтажке на улице Каштановая, 15А. Огонь охватил 3 и 4 этажи здания.

РБК-Украина писало, что в Киеве 17 января произошел пожар в клинике красоты на проспекте Лобановского. Пожар был ликвидирован на площади 25 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, с начала 2020 года на пожарах в Украине погибли 133 человека и 99 человек пострадали. При этом, из 2268 пожаров, более половины случаев произошли именно в помещениях граждан.