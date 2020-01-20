У Запорізькій області загинула сім'я з двома дітьми

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

За попередніми даними, сім'я загинула внаслідок несправності пічного опалення отруєння чадним газом

У понеділок вранці, 20 січня, у місті Кам'янка-Дніпровська Запорізької області загинула сім'я з двома дітьми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За попередніми даними, інцидент стався внаслідок несправності пічного опалення.

"Поліцейські виявили трупи господарів помешкання чоловіка 1970 року народження, жінки 1979 року народження та їх дітей 2001 і 2005 років народження", - йдеться в повідомленні.

В даний час вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в місті Свалява Закарпатської області 20 січня сталася пожежа на території школи, в результаті чого евакуювали 177 учнів.

Раніше РБК-Україна писало, що в дніпровському гуртожитку медичного коледжу по проспекту Богдана Хмельницького виникло загоряння в кімнаті житловий на 9-му поверсі. Вогнем знищено меблі та майно мешканців кімнати.

Також повідомлялося, що з початку 2020 року на пожежах в Україні загинуло 133 людини і 99 осіб постраждали. При цьому, з 2268 пожеж, більше половини випадків сталися саме у помешканнях громадян.