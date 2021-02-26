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В Польше локомотив столкнулся с поездом, пострадали пять человек

Новина українською → Подкарпатское воеводство, Пятница 26 февраля 2021 15:28
В Польше локомотив столкнулся с поездом, пострадали пять человек Фото: поезд (facebook.com PKP Intercity)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 26 февраля, в Польше на станции Гродзиско Дольне столкнулись локомотив и поезд "Интерсити" сообщением Жешув-Щецин. В результате происшествия пострадали пять человек.

Об этом сообщает RMF24.

Как сообщается, виновным является водитель локомотива, который должен переждать проезд пассажирского поезда на соседнем пути, однако он не сделал этого и выехал на его пути. После этого "Интерсити" въехал в локомотив.

В результате столкновения небольшие травмы получили два машиниста, а также трое пассажиров "Интерсити". Одного из пассажиров госпитализировали. Всего в пассажирском поезде ехали 23 человека.

Специальная комиссия выяснит причины аварии. В общем, столкновения не было значительным, поезда не сошли с рельсов.

Напомним, 23 февраля в американском городе Камерон, штат Техас, прогремел мощный взрыв. С рельсов сошел поезд с нефтепродуктами и столкнулся с грузовиком.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве на железнодорожном переезде произошло столкновение товарного поезда с автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир легковушки погиб.

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