В Польше локомотив столкнулся с поездом, пострадали пять человек

Сегодня, 26 февраля, в Польше на станции Гродзиско Дольне столкнулись локомотив и поезд "Интерсити" сообщением Жешув-Щецин. В результате происшествия пострадали пять человек.

Как сообщается, виновным является водитель локомотива, который должен переждать проезд пассажирского поезда на соседнем пути, однако он не сделал этого и выехал на его пути. После этого "Интерсити" въехал в локомотив.

В результате столкновения небольшие травмы получили два машиниста, а также трое пассажиров "Интерсити". Одного из пассажиров госпитализировали. Всего в пассажирском поезде ехали 23 человека.

Специальная комиссия выяснит причины аварии. В общем, столкновения не было значительным, поезда не сошли с рельсов.