В Техасе прогремел мощный взрыв. Поезд с нефтепродуктами столкнулся с грузовиком

В американском городе Камерон, штата Техас, прогремел мощный взрыв. С рельсов сошел поезд с нефтепродуктами и столкнулся с грузовиком.

Отмечается, что в результате происшествия сгорел по меньшей мере один дом.

Несколько пожарных команд сейчас работают над ликвидацией пожара.

Информации о пострадавших нет. Полиция эвакуирует жителей ближайших домов и просит людей избегать места происшествия.

Над местом инцидента клубится черный дым, а пламя от пожара поднимается на десятки метров.

Напомним, в начале прошлой недели Техас накрыла снежная буря, в результате чего без света остались более 2 млн человек.

Кроме того, в результате экстремальных холодов в семи штатах США погибли не менее 58 человек. Больше всего жертв в Техасе и их число может увеличиться.

Добавим, что президент США Джо Байден объявил Техас зоной стихийного бедствия. Эта мера поможет направить масштабное федеральное финансирование на ликвидацию последствий непогоды.