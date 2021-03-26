ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Египте столкнулись два пассажирских поезда: более 30 человек погибли

Новина українською → Египет, Пятница 26 марта 2021 14:07
В Египте столкнулись два пассажирских поезда: более 30 человек погибли Фото: два поезда столкнулись на юге Египта (alarabiya.net)
Автор: Игорь Литвиненко

В Египте столкнулись два пассажирских поезда. В результате аварии погибли как минимум 32 человека, более 60 - получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Египта.

Авария произошла в пятницу, 26 марта, в городе Тахта провинции Сохаг. Как отметили в местном Минздраве, погибли не менее 32 человек, 66 человек получили ранения.

О том, что могло стать причиной аварии пока не сообщается.

По информации местных СМИ, один из поездов врезался сзади в другой поезд. В результате столкновения три пассажирских вагона сошли с рельсов.

Напомним, в феврале в Египте в аварию попал туристический автобус с украинцами в салоне. В результате пострадали трое граждан Украины.

Также РБК-Украина писало, что недавно в Польше на станции столкнулись локомотив и поезд. В результате происшествия пострадали пять человек.

Кроме этого в конце февраля в американском городе Камерон, штат Техас, прогремел мощный взрыв. С рельсов сошел поезд с нефтепродуктами и столкнулся с грузовиком.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия поезд погибшие Египет авария
NEWS
Суд назначил экс-заму главы правления ПриватБанка более 50 млн гривен залога
Суд назначил экс-заму главы правления ПриватБанка более 50 млн гривен залога
DAILY
План реванша. На что рассчитывают Петр Порошенко и его команда
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина План реванша. На что рассчитывают Петр Порошенко и его команда