В Египте столкнулись два пассажирских поезда: более 30 человек погибли
В Египте столкнулись два пассажирских поезда. В результате аварии погибли как минимум 32 человека, более 60 - получили ранения.
Авария произошла в пятницу, 26 марта, в городе Тахта провинции Сохаг. Как отметили в местном Минздраве, погибли не менее 32 человек, 66 человек получили ранения.
О том, что могло стать причиной аварии пока не сообщается.
По информации местных СМИ, один из поездов врезался сзади в другой поезд. В результате столкновения три пассажирских вагона сошли с рельсов.
#BREAKING: 50 people injured in collision of two trains in Upper Egypt: official from the Health Ministry to local media#EgyptToday #BreakingNews #طهطا #سوهاج #عاجل #قطارين pic.twitter.com/pf6TJAuxj5— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) March 26, 2021
Напомним, в феврале в Египте в аварию попал туристический автобус с украинцами в салоне. В результате пострадали трое граждан Украины.
Также РБК-Украина писало, что недавно в Польше на станции столкнулись локомотив и поезд. В результате происшествия пострадали пять человек.
Кроме этого в конце февраля в американском городе Камерон, штат Техас, прогремел мощный взрыв. С рельсов сошел поезд с нефтепродуктами и столкнулся с грузовиком.