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В Запорожье зафиксировали первую смерть от коронавируса

Новости » Коронавирус     14.04.2020 - 14:58
В Запорожье зафиксировали первую смерть от коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

До госпитализации мужчина неделю занимался самолечением дома

В Запорожье зафиксировали первую смерть от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что от осложнений пневмонии вечером 13 апреля умер 65-летний мужчина. Симптомы у мужчины появились еще 19 марта, однако он продолжал заниматься самолечением и был госпитализирован лишь 3 апреля, находясь в тяжелом состоянии. Он находился на искусственной вентиляции легких.

В Запорожье от коронавируса умер 65-летний мужчина, который до госпитализации неделю занимался самолечением дома. Об этом сообщают местные СМИ.

Отметим, по состоянию на утро 14 апреля в Украине подтвердили 3372 случая коронавируса. Из них 270 новых случаев было выявлено за прошлые сутки. В Запорожской области были подтверждены 89 случаев COVID-19, 11 пациентов выздоровели.

Также РБК-Украина писало, что за последние сутки в Украине умерли 5 человек с коронавирусом. Всего в стране скончались 98 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Кроме этого сообщалось, что в Николаевской области зафиксировали очаг коронавируса. По состоянию на 14 апреля в области подтверждены 14 случаев заболевания и все они зарегистрированы в Вознесенском районе.

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