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В Николаевской области зафиксирован очаг коронавируса

Новости » Коронавирус     14.04.2020 - 13:44
В Николаевской области зафиксирован очаг коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Зараженные коронавирусом принадлежат к тесному кругу общения

По состоянию на 14 апреля в Николаевской области зарегистрировано 14 подтвержденных случаев коронавируса, все они зарегистрированы в Вознесенском районе. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

Как отмечается, противоэпидемические меры в очаге продолжаются.

"14.04.2020 выявлено 9 новых случаев. Из них 2 человека живут в с. Вороновка, 6 человек из г. Вознесенская (4 из одной семьи) и 1 человек из с. Прибужани. Указанные лица относятся к тесному кругу общения, из ранее заболевшими, по религиозному признаку", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, за медицинской помощью обратились 4 пациента с подозрением на COVID-19, из них 1 человек госпитализирован в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней", остальным назначено амбулаторное лечение. Еще 14 человек проверяют на коронавирус.

Напомним, СБУ в Николаевской области выявила грубые нарушения во время лабораторной проверки образцов пациентов с подозрением на коронавирус.

Ранее в Николаевской области находилась проверка Минздрава для того, чтобы выяснить, почему в области до сих пор не обнаружили ни одного случая коронавируса. Местные СМИ писали, что проверка не выявила никаких нарушений, но министерство сообщило о нарушениях.

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