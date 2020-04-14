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У Запоріжжі зафіксовано першу смерть від коронавірусу

Новини » Коронавірус     14.04.2020 - 14:58
У Запоріжжі зафіксовано першу смерть від коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

До госпіталізації чоловік тиждень займався самолікуванням будинку

В Запоріжжі зафіксували першу смерть від коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що від ускладнень пневмонії увечері 13 квітня помер 65-річний чоловік. Симптоми у чоловіка з'явилися ще 19 березня, однак він продовжував займатися самолікуванням і був госпіталізований лише 3 квітня, перебуваючи у важкому стані. Він перебував на штучній вентиляції легенів.

У Запоріжжі від коронавіруса помер 65-річний чоловік, який до госпіталізації тиждень займався самолікуванням будинку. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначимо, станом на ранок 14 квітня в Україні підтвердили 3372 випадку коронавірусу. З них 270 нових випадків було виявлено за минулу добу. У Запорізькій області були підтверджені 89 випадків COVID-19, 11 пацієнтів одужали.

Також РБК-Україна писало, що за останню добу в Україні померло 5 осіб з коронавірусом. Всього в країні померли 98 пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19.

Крім цього повідомлялося, що у Миколаївській області зафіксували вогнище коронавірусу. Станом на 14 квітня в області підтверджено 14 випадків захворювання і всі вони зареєстровані в Вознесенському районі.

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