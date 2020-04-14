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В Украине увеличилось количество смертей от COVID-19

Новости » Коронавирус     14.04.2020 - 09:31
В Украине увеличилось количество смертей от COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За последние сутки умерло 5 пациентов с коронавирусом

В Украина за последние сутки от коронавируса COVID-19 умерли 5 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения в Facebook.

По последним данным Минздрава, по состоянию на 9 утра 14 апреля от COVID-19 в Украине скончались 98 человек.

"В Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев", - сообщили в Минздраве.

Отметим, по состоянию на утро 13 апреля в Украине было подтверждено 93 летальных случая от COVID-19.

Напомним, в инфекционном отделении областной детской больницы Житомирской области находится 7-месячный ребенок, который болен коронавирусом. Ребенок находится в больнице с мамой у которой, как и в остальной семьи, было выявлено заболевание.

Добавим, в Черновицкой области коронавирусом COVID-19 заболели 546 человек. За последние сутки подтвердили 84 новых случая инфицирования.

Также РБК-Украина писало, что в Минздраве опасаются, что массовое посещение церквей на Пасху может нивелировать успехи, которые были достигнуты в сдерживании эпидемии COVID-19 благодаря карантину.

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